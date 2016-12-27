9 футболистов Лиги 1, которые точно пригодились бы клубам АПЛ

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британского ресурса FourFourTwo.



Фото: Футбольный Газон

Корреспондент известного СМИ о футболе Джеймс Истхэм выбирает самых достойных, по его мнению, звезд чемпионата высшей Лиги Франции, которые могли бы пересечь Ла-Манш в зимнее окно не только с целью получить удовольствие от путешествия.ПСЖ нельзя не отметить хотя бы как клуб, в котором регулярно "засвечиваются" новые выпускники академии. Такие парни имеют все шансы заиграть на высшем уровне, ведь очень талантливы и перспективны. Но очевидно, что Огюстену, несмотря на отличные данные, завоевать место в стартовом составе клуба из Парижа не так легко. Жан-Кевин – один из игроков команды до 19-ти лет, которая достигла финала молодежной Лиги чемпионов УЕФА в прошлом сезоне Лиги (где коллектив парижан проиграл "Челси"). На этом достижения Огюстена не закончились, и он пошел дальше, чтобы стать звездой уже своей страны и лучшим бомбардиром, когда Франция выиграла чемпионат Европы до 19-ти лет в июле.Несмотря на это, ПСЖ купил Хесе в качестве дублера Эдинсона Кавани в период летнего трансферного окна. В результате Огюстен провел всего 189 минут в матчах Лиги 1, и его имя в текущем сезоне упоминается не столь часто. А ведь этот парень мог бы быть героем "Парк де Пренс"…Подошел бы: "Лестер", "Вест Хэм", "Эвертон"С этим игроком связывают "Челси" – дескать, "Синие" хотят подписать звезду "Монако" как можно скорее. И это не удивительно, учитывая то, как хорошо он играл с начала сезона 2016/17. Трансфер опорного полузащитника за сумму в 8 миллионов евро всегда привлекает внимание – именно за столько француз перешел из "Ренна" в 2014-м году – и теперь готов двигаться дальше, к следующим высотам, уже в январе.Спортивный, мощный и спокойный в поведении с мячом – именно так можно описать Бакайоко, который являются важной составной частью механизма Леонардо Жардима. Пожалуй, можно сказать, что ему нужно добавить в таком компоненте, как интенсивность игры, если он все же перейдет в следующем месяце в Англию. Но этот 24-летний парень имеет все атрибуты, чтобы стать успешным полузащитником в лучших клубах мира.Подошел бы: "Челси", "Манчестер Сити"У номера 1 такого клуба, как "Ренн", заканчивается контракт в конце текущего сезона, и хотя он не раз настаивал на том, что не уйдет в январе, все может измениться, если его клуб получит хорошее предложение, в том числе – из английской Премьер-Лиги.Костиль был третьим вратарем сборной Франции за спинами Уго Льориса и Стива Манданда на ЕВРО-2016 и является одним из самых последовательных, в отношении сохранения высокого уровня игры, вратарей в Лиге 1 в последние годы. В 29 лет его можно назвать как достаточно опытным, так и достаточно молодым, чтобы еще не один год играть на высшем уровне.Подошел бы: "Эвертон"Одним из приятных сюрпризов Лиги 1 среди игроков в этом сезоне является форвард "Дижона" Диони. Этот парень является быстрым и мощным наконечником, который отличается умением успешно вести силовую борьбу практически с любым визави. Получив отказ от нескольких ведущих французских клубов, за последние несколько лет он сильно повзрослел как человек и футболист и сейчас Диони действует на поле с максимальной уверенностью в своих силах и не иссякающей энергией.Да, этот 24-летний нападающий, возможно, все еще не слишком стабилен в деле завершения атак. Но Луи обладает теми навыками, которые могут сделать из, вероятно, еще сырого игрока, первоклассного центрфорварда.Подошел бы: "Кристал Пэлас", "Мидлсбро", "Уотфорд"Как и футболист ПСЖ Огюстен, Диоп был в составе сборной Франции до 19-ти лет, и прошлым летом был "коронован" званием чемпиона Европы. Высокий, мощный центральный защитник, он очень силен в борьбе на втором этаже и в единоборствах как таковых. Кроме того, игра этого парня несет в себе постоянную угрозу, если он приходит в штрафную соперника при розыгрыше стандартных положений. В целом Диопа не можно не охарактеризовать как игрока, который очень опасен как раз при ведении атак его командой.Он до сих пор иногда ошибается, но это скорее является свидетельством его больших способностей. Не так давно он дошел до уровня игрока сборной Франции до 21-го года. Нет сомнений, что потенциальным покупателям нужно приготовить круглую сумму для того, чтобы купить этого парня, тем более что президент "Тулузы" Оливье Садран, как правило, сам "ведет" каждую сделку, и можно с уверенностью сказать, что такой руководитель не продешевит.Подошел бы: "Саутгемптон", "Эвертон", "Сток"Его контрактное соглашение истекает через полгода, и очевидно, что на Геззаля будет немалый спрос уже тогда, когда "шлюзы" рынка откроются для проведения сделок уже в начале января. Этот игрок сборной Алжира был одним из самых ярких нападающих Лиги 1 во второй половине прошлого сезона, и хотя с того времени Геззаль немного растерял форму, он все еще является солидным дополнением для ряда клубов английской Премьер-Лиги.Лучшей позицией для Рашида стоит назвать место вингера на правом фланге атаки. Левая нога у Геззаля не просто не для ходьбы – это его рабочая конечность. Рашид может похвастать опытом игры в Лиге чемпионов, а поскольку ему только 24, можно с уверенностью сказать, что его лучшие годы впереди.Подошел бы: "Вест Хэм", "Эвертон"В этом году Лемар сыграл, самую что ни на есть ключевую роль в появлении на футбольной карте "Монако" как одного из самых захватывающих дух атакующих клубов Европы. Будучи игроком скромного "Кана", уже тогда Лемар считался очень перспективным парнем с характером победителя, когда же тренеры перевели его на левый фланг в формировании 4-4-2 команды уже из княжества, он расцвел. Не так давно, в ноябре, он сыграл свой первый матч за национальную сборную Франции в товарищеском матче против Кот д'Ивуара.Лемара можно охарактеризовать как умного, расчетливого и продуктивного игрока. На данный момент на его счету восемь голов и пять результативных передачи во всех турнирах с начала текущего сезона. По всей видимости, этот 21-летний парень надолго в "Монако" и в чемпионате Франции не задержится. Хосеп Гвардиола является давним поклонником его таланта и, возможно, у этого наставника возникнет желание купить этого футболиста уже в следующем месяце.Подошел бы: "Манчестер Сити", "Арсенал"Ндойе был менее эффективен в текущем сезоне, если сравнивать с его показателями в кампании под номером 2015/16, но это также означает то, что он будет более доступным в зимнее окно – цена на него наверняка стала ниже. Футболист с хорошей мышечной массой, этот полузащитник был тем камнем преткновения, через который не раз не могли пройти самые уверенные в себе футболисты соперника группы атаки. Именно на умении Ндойе ставить перед соперником "заслоны" и быстро развивать атаку правильным решением, были построены действия "Анже" как команды. Шейк стал такой себе "визитной карточкой" этого клуба, и в целом можно сказать, что он умеет отлично работать от своей штрафной площадки до владений вратаря соперника. За этим захватывающим исполнителем всегда приятно наблюдать.Ндойе забил уже 32 гола в 122-х матчах за последние три с половиной сезона и станет отличным приобретением для любого клуба, который полагается на дальние забросы в штрафную площадку оппонента. Летом за него просили 15 миллионов евро, сейчас же его наверняка можно купить за сумму, вполовину меньшую.Подошел бы: "Вест Бромвич", "Уотфорд", "Сандерленд", "Бернли"Разочаровавший в первой половине сезона, но все еще интересный своей блестящей техникой и другими умениями, Нтеп станет свободным агентом в июне, потому "Ренн" наверняка уступит права на этого парня за умеренную плату уже в январе. Игрок говорит, что он предпочел бы продлить свой контракт, но при этом он, конечно же, хочет зарабатывать куда большее количество денег. Причем эти слова несколько расходятся с заявленным им желанием также перебраться в Премьер-лигу.Непоследовательный и временами чересчур тянущий на себя одеяло и эгоистичный, Нтеп также имеет одну особенную черту. Этот игрок умеет заводить партнеров по команде, а оппонентов – провоцировать, опять же, в интересах своего клуба. Это по-настоящему ослепительный полузащитник, который сочетает в себе высокую скорость и потрясающую способность оказываться в нужное время в нужном месте и демонстрировать отличные результаты (назвать иными словами 17 голов и 15 результативных передач в 60 матчах Лиги 1 сложно). Это может быть рисковая покупка, но такое приобретение – очень заманчивое.Подошел бы: "Эвертон", "Вест Хэм", "Лестер"