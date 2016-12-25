Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед: превью

Soccer365.ru делится своими ожиданиями от матча 23-го тура Чемпионшипа

Турнирное положение

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Ньюкасл

Шеффилд Уэнсдей

Ключевые игроки

Дуайт Гэйл

Сэм Хатчинсон

Ориентировочные составы

26 Дарлоу 3 Дамметт 2 Кларк 6 Ласселс 22 Йедлин 24 Тьоте 14 Хайден 20 Гуффран 15 Диаме 11 Ритчи 9 Гэйл 1 Уэствуд 16 Palmer 15 Лис 12 Ловенс 9 Рич 33 Уоллес 5 Ли 23 Хатчинсон 41 Бэннан 19 Жоау 6 Флетчер

Слова перед матчем

"Ньюкасл" великий клуб с фантастическим стадионом и фантастической поддержкой со стороны болельщиков. Речь идет о команде, которая имеет больше сильных, чем слабых мест. В то же время, у них есть слабые места, как и всех команд в мире, и мы постараемся использовать слабые места, которые они имеют. Это будет игра между двумя командами, которые выходят на поле, чтобы выиграть игру. Мы будем уважать их, потому что мы уважаем всех противников, мы знаем, что они очень сильны, они имеют очень хороших игроков, и очень хорошего тренера, но мы "Шеффилд", и мы можем бороться за три очка. "Шеффилд Уэнсдей" будет, в понедельник, играть с хорошей командой и мы готовым к тому, что это одна из самых трудных игр в сезоне.

Главный тренер Шеффилд Уэнсдей

Я знаю, что "Шеффилд" очень хорошая команда. В прошлом сезоне они были в финале плей-офф, но им не хватило совсем чуть-чуть. Они умеют прибавлять во второй половине сезона, сейчас они один из самых опасных наших соперников в последних матчах. Очень жаль, что я не смогу рассчитывать на Шелви, о том насколько его тяжело заменить я расскажу после того, как закончится его дисквалификация.



Главный тренер Ньюкасла

Прогноз и ставки

26.12.2016 14:45

"Сороки" взяли себя в руки и без видимого напряга вышли из сложной ситуации. Сейчас команда старается играть более прагматично, и не гонится за разгромами, которые она могла бы учинить большинству своих соперников. Рафа Бенитес размышляет о будущем трансферном окне, а это значит, что некоторым футболистам придется выложиться по полной, чтобы доказать свою нужность для этой команды. Две победы из трех последних были одержаны над аутсайдерами чемпионата, и это немного смущает, так как по ним было невозможно оценить нынешнюю силу "Ньюкасла".



А вот кто действительно нуждается в небольшой перезагрузке, так это "Шеффилд" Карлуша Карвальяла. "Совы" едва не опозорились в матче с "Ротерхэмом", где вырвали ничью в компенсированное время с помощью пенальти. В пяти последних матчах они одержали четыре победы, но половина из них была добыта "на жилах". Большинство их проблем идет от того, что у команды нет результативного нападающего, который бы мог тащить эту команду за собой. Попеременно эту ношу взваливают на себя Флетчер и Форестьери, но они находятся не в лучшей форме, а выехать в этом матче за счет действий только полузащиты, будет архисложно.



Однозначным фаворитом здесь выглядят хозяева поля, которые выглядят сильнее во всех компонентах игры. Но и у них случаются черные дни, которые сейчас наступают все чаще. В такой день "совы" могли бы их подловить, но сегодня это вряд ли случится.

Прогноз: 3-1

Фора1 -1 2.3

Обе забьют 2.13

Это матч двух команд с красивой и интересной историей, и пусть сейчас они находятся в Чемпионшипе, но сохранив свое честолюбие они рвутся в Премьер лигу с большим желанием. Одни потому что совсем недавно её покинули, другие потому что очень давно там не были.Boxing day, обычно дарит много интересных матче и неожиданных результатов. Такой матч будет подарком для многих, ведь обе команды обладают армиями преданных болельщиков, которых захотят порадовать, а значит, выложатся на все сто процентов. Именно таким матчем хотелось бы закончить первую половину турнира."Сороки" продолжают лидировать в турнирной таблице и хотят после Рождественского марафона остаться на ней же. В таком случае им нельзя допускать ошибок, ведь, идущий на втором месте "Брайтон", отстает от них всего на одно очко и явно ждет еще одного подарка от "сорок". Отрыв от третьего места куда более значительный – девять очков, а это значит, что в новый 2017й год "Ньюкасл" войдет на одной из двух первых строчек."Шеффилд Уэнсдей" сейчас занимает туже позицию, на которой закончил прошлый чемпионат и вряд ли ему на ней уютно. Замыкать первую шестерку не настолько приятное занятие, как занимать два первых места, которые дают право повыситься напрямую. Поэтому наученные горьким опытом "совы" постараются сделать все, чтобы нивелировать те одиннадцать очков, которые отделяют их от второго места.Пожалуй, главной новостью из стана "сорок" стала дисквалификация полузащитника Джонджо Шелви за расистское высказывание в адрес Ромена Саисса из "Вулверхэмптона". Инцидент произошел еще в восьмом туре, но решение дисциплинарным комитетом было принято только сейчас. Шелви был одним из лучших игроков "Ньюкасла" в первой части сезона и его потеря, даже при всех имеющихся резервах, выглядит серьезным ударом по боеспособности коллектива Рафы Бенитеса. В этом сезоне в Чемпионшипе на его счету 9 очков по системе гол+пас, и это второй результат в команде."Совы" свой путь проходят достаточно ровно и без больших скандалов, дисквалификация Форестьери, которая как раз закончилась, выглядит детским лепетом, по сравнению с тем, во что вляпался Шелви. В отличии от многих других команд дивизиона, "совы" не впадают в крайности, в матчах с их участием еще не было ни одного разгромного счета, вот и здесь ожидать его не стоит, хоть соперник у них очень серьезный.Когда речь идет о лидерах "сорок" нельзя не выделить Дуайта Гэйла, который, сейчас с большим отрывом, лидирует в гонке бомбардиров Чемпионшипа. Рафаэль Бенитес купил Гэйла для выступлений в Чемпионшипе, когда стало ясно, что многие лидеры покинут команду ради предложений клубов высшего дивизиона. До этого года Дуайт никогда не отличался высокой результативностью, лишь однажды в составе "Питерборо", забив тринадцать голов. Да и основным в своем клубе он тоже был лишь однажды, в том же "Питерборо". В "Ньюкасле" Гэйл практически вытеснил из состава Митровича, который был лучшим бомбардиром команды, и с радостью взвалил на себя эти обязанности. Дуайт берет расторопностью и прекрасным голевым чутьем, которое позволяет ему забивать в среднем почти по голу за матч.Сэм один из воспитанников большого клуба, который не пригодился родному "Челси" и отбыл покорять английскую трясину. Уже четвертый сезон он играет на "Хиллсборо", в двух последних он основной игрок команды, игрок основополагающий, через которого строится вся игра в полузащите "сов". Сэм не отличается продуктивностью работы на атаку, но наличие такого работяги за спиной позволяет заниматься этим другим парням, которые более креативны и результативны. Он достаточно универсален и может сыграть, как в опорной зоне, так и в центре защиты, или даже на правом её фланге. Из минусов в игре Сэма можно выделить частые нарушения правил, за которые он получает карточки, но это скорее издержки профессии, а не стиль игры Сэма.Потери перед этим матчем у обеих команд не слишком серьезные. Так "Ньюкасл" лишился Хэнли и Ааронса, а "совы" не смогут рассчитывать на Бакли, Хупера и Матиаса. Ну и конечно матч пройдет без Джонджо Шелви, а эта потеря значит больше всех остальных вместе взятых.Каким бы крепким орешком не были "совы", но "Ньюкаслу" они по зубам, в последнем домашнем матче, после окончания своей неудачной серии, они на голову разбили непростой "Бирмингем". Пусть "совы" и не получат четверку, в отличии от "синих", но их поражение будет не минимальным.Без забитого гола "Шеффилд" не уходил с поля уже семь матчей. Пусть оборона "сорок" весьма классная, но в атакующем порыве они могут допустить ошибку, а у "сов" хватит класса ею воспользоваться.