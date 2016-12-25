9 звезд Серии А, мимо которых не стоит проходить клубам АПЛ

Soccer365 представляет вашему вниманию перевод материала авторитетного британского ресурса FourFourTwo.



Фото: Football.ua

Кейта Бальде Диао (Лацио)

Антонио Рюдигер (Рома)

Маттиа Перин (Дженоа)

Милан Бадель (Фиорентина)

Андреа Петанья (Аталанта)

Лоренцо Тонелли (Наполи)

Подошел бы: "Ливерпуль", "Саутгемптон"

Сусо (Милан)

Антонио Баррека (Торино)

Жоффрей Кондогбия (Интер)

Впереди зимнее трансферное окно, и корреспондент знаменитого издания о футболе Блэр Ньюман выбирает "лакомых" футболистов из чемпионата высшей лиги Италии, которые пришлись бы ко двору в ряде английских клубов.Возрождение "Лацио", происходящее в текущем сезоне, связано с молодыми исполнителями. Не менее молодой, по меркам возраста современных наставников, главный тренер "Орлов" Симоне Индзаги, распоряжается составом с молодыми талантами на многих позициях. Во многом именно этот факт позволяет смотреть в будущее клуба с оптимизмом, ведь оно действительно выглядит безоблачным. 21-летний нападающий Кейта, пожалуй, является самым ярким образчиком такой перспективы.Футболист сборной Сенегала слывет чрезвычайно разносторонним игроком и может играть на любой позиции в атаке, являясь таким себе "универсальным солдатом". Хотя сам Бальде нередко отдает предпочтение левому краю, от которого его порой просто-таки невозможно "отрезать". На этом "куске" поля его скорость и навыки позволяют обыгрывать один-в-один практически любого визави.Пожалуй, уже сейчас можно говорить о том, что в текущем сезоне Кейта показывает признаки настоящей зрелости – он последователен в своем прогрессе, а его игру можно охарактеризовать как "неизменно содержательная". Он уже проводит пока лучший сезон в своей карьере, но у этого одаренного игрока точно все впереди.Подошел бы (здесь и далее – клубы АПЛ, которые, по мнению, автора, были бы лучшим вариантом продолжения карьеры для футболиста, а игрок вписался бы в построения такой команды идеально): "Манчестер Сити", "Арсенал"Рюдигер относится к футболистам, которые чувствуют себя как рыба в воде при игре в три защитника. Впрочем, и в схеме с четырьмя беками этот парень очень и очень хорош.Как известно, в числе команд, которые были заинтересованы в его услугах прошлым летом, значился "Челси", но для Рюдигера подготовка к сезонк была "скомкана" ввиду разрыва крестообразной связки колена в июне. Это не только временно исключило любую возможность двигаться вперед, в направлении АПЛ или другого чемпионата, но также заставило немца пропустить крупный международный турнир, ЕВРО-2016. Однако после периода восстановления он вновь стал ведущим игроком в центре обороны "Ромы".Мощный и высокий центральный защитник, Рюдигер сочетает в себе умение быть сильным и в то же время довольно утонченным игроком – "деревянным" его отнюдь не назовешь. Гибкость и атлетизм делают Антонио идеально подходящим для центральной роли в оборонительной модели 3-4-2-1 в ансамбле исполнителей Антонио Конте на "Стэмфорд Бридж".Подошел бы: "Челси", "Манчестер Юнайтед"Этот длинноволосый рокер отличается пронзительным взглядом, харизмой и, вместе с тем, всегда выраженной надежностью – на последнем рубеже обороны на него положиться можно.В связи с появлением в стане "Милана" 17-летнего экстраординарного голкипера Джанлуиджи Доннаруммы, Перин уже не считается наследником Джанлуиджи Буффона. Тем не менее, вратарь клуба из Генуи остается одним из лучших в серии А.Он не может вписаться в современные каноны игры, которые "прописаны" для стражей ворот, когда речь идет о его способностях в игре ногами. Но при этом Перин берет другим – в его особе стоит говорить о сильной, целеустремленной, решительной и уверенной в себе личности. Кроме того, он обладает исключительной реакцией.Подошел бы: "Ливерпуль", "Вест Хэм"Хорватский футбол давно продуцирует для других стран технически подкованных, "интеллектуальных" центральных полузащитников, и Бадель в этом отношении исключением не является. Футболист "Фиорентины" не достиг высот своих более известных соотечественников Луки Модрича или Ивана Ракитич, но он все равно заслуживает большего признания.Умный, острожный, надежный, и в то же время умеющий распоряжаться мячом. Так можно охарактеризовать этого 27-летнего полузащитника, который является многогранным футболистом. Он умеет выходить из трудных ситуаций со щитом, также Милан оказывается там, где его присутствие наиболее необходимо. Его персона является предметом постоянных спекуляций по поводу его будущего. Уже в текущем сезоне ему порочат переход в другой клуб. Контракт этого парня истекает в 2018-м году, и уж сейчас его могут продать за умеренную разумную плату, эквивалентную примерно 10-ти миллионам фунтов стерлингов.Подошел бы: "Манчестер Юнайтед", "Лестер""Аталанта" может и должна гордиться своей историей, когда речь идет о "конвейере" по "производству" и развитию молодых талантов. Петанья – яркий пример такой продуманной политики. Милан продал этого 21-летнего парня в январе, но после того, как он не нашел себя в футболке "Асколи", Андреа обрел уверенность в своих силах в другом месте.С такими габаритами, которым может позавидовать сам Невероятный Халк, такой нападающий не может не претендовать на роль успешного "наконечника". Но даже с учетом его далеко не "балетной" фигуры, Петанья способен на весьма утонченные действия на поле.Пока его фактическим рекордом стоит называть всего три гола в 14-ти поединках в национальном чемпионате, но это точно не предел его возможностей. Сочетание физической мощи и техники, наряду с умением обучаться тактической сноровке, делает его идеальным кандидатом на пополнение одного из клубов Премьер-лиги, которые всегда нуждаются в качественном усилении линии атаки.Подойдет: Вест Хэм, СаутгемптонС начала текущего сезона бывший футболист "Эмполи" зарекомендовал себя как один из лучших центральных защитников чемпионата Италии. Наверное, вы не раз слышали, что в несколько эксцентричной тактической схеме, которой придерживается Маурицио Сарри, приживаются не все футболисты. Его нередко воинственная, фанатичная приверженность своим принципам футболистов часто отталкивает. Поэтому неудивительно, что, в конце концов, Тонелли, не самый уравновешенный, с точки зрения выявления эмоций на поле, игрок, последовал за своим тренером в "Наполи" в период последнего летнего трансферного окна.Преследующие его неприятные обстоятельства и острая конкуренция за место в составе с такими сильными коллегами по амплуа, как Калиду Кулибали, Рауль Альбиоль и Никола Максимович, не позволили ему дебютировать за первую команду "Партенопеи" по сей день. Судя по всему, его шансы на получение регулярной игровой практики в футболке "Наполи" не очень высоки. Но с его агрессией, скоростью и умением отдать точную передачу, Тонелли стал бы весомым усилением для большинства клубов АПЛ. В особенности, для тех, которые любят защищаться, играя "высоко".На протяжении большей части своей карьеры и состоянием на сегодняшний день, Сусо признан игроком с ярко выраженным атакующим, но малосодержательным стилем. Его выступления редко отражают его способности. Однако в этом сезоне он, наконец, начал использовать свой огромный потенциал так, как нужно, и как от него ожидали.Формально в футболке "Милана" он появляется на поле в качестве правого нападающего, но в реальности он работает больше по центру, "балансируя" между линиями. Именно за счет таких перемещений, он сумел забить пять мячей, два из которых пришлись на дерби против "Интера". Кроме того, на его счету шесть результативных передач, что делает Сусо одним из самых продуктивных нападающих в итальянском футболе на сегодняшний день.Он – обладатель роскошной левой, и парень, который может похвастать незаурядными умениями в обращении с мячом. Этот 23-летний экс-игрок "Ливерпуля" является тем человеком, у которого очень трудно отобрать мяч. Он идеально подходит для тех клубов Премьер-Лиги, которые остро нуждаются в "дозе" творчества на поле.Подошел бы: "Тоттенхэм", "Эвертон"До начала текущего сезона, большую часть своей карьеры Баррека провел во втором по рангу дивизионе Италии, Серии В. Его счастливым билетом можно назвать назначение Синиши Михайловича на пост главного тренера "Скуадры Гранаты". Теперь, в составе "Торино", на левом фланге обороны, этот парень имеет регулярную игровую практику на высшем уровне.Пока он не зазнался и продолжает свой поступательный прогресс. Баррека отличается резкостью и проницательностью, ему нравится ходить вперед, но он так же комфортно и легко чувствует себя и на своей половине поля. Благодаря быстроте мышления и ног, хорошей технике и видении поля, Баррека выделяется среди коллег по амплуа. Этот умный 21-летний парень действительно умеет защищаться.Подошел бы: "Борнмут", "Кристал Пэлас"Прошло два года и, будучи одним из самых перспективных молодых центральных полузащитников Европы, Кондогбия сильно сдал. Это случилось, в первую очередь, из-за его свирепого нрава и по причине взрывной реакции на определенные события в его жизни. К сожалению, в настоящее время он опустился намного ниже того игрового уровня и ожиданий, которые были реальными после того, как он перешел в "Интер" в 2015-м году.Пожалуй, на 23-летнего француза в немалой степени повлияли пертурбации на тренерской скамейке "Больших ужей". Кондогбия был вынужден работать с тремя разными тренерами на протяжении последних 18-ти месяцев – это Роберто Манчини, Франк де Бур и Стефано Пиоли. Этот период оказался сложным и трудным для него. С первого дня своего пребывания в Италии Кондогбия оказался под жестким давлением. Но даже в таком, не самом приглядном состоянии, он, несомненно, мог бы выполнять свои обязанности на поле качественно. Все, что ему нужно – команда, которая будет уметь использовать его сильные стороны правильно.Переход в "Лестер" будет иметь смысл для всех сторон: Кондогбия пришлась бы по вкусу контратакующая манеры команды, которая напоминала бы ему о "Монако", а "Лисы" могли бы получить качественного игрока, который добавит солидности оборонительным построениям и динамики в игре в центре полузащиты коллектива.Подошел бы: Лестер, Сток Сити