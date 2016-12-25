Чемпионшип: прогноз на 23-й тур

Soccer365.ru продолжает знакомить своих читателей со вторым по силе дивизионом Англии под обзором 23-й тур.

26.12.2016 08:00

Эти команды объединяет нестабильность последних результатов, но при этом они показывают совершенно разный футбол. Валлийцы все чаще ввязываются в голевые перестрелки, но могут выдать и унылую нулевку, такую, как в матче с "Брайтоном". Ну а если "пчёлы" ввязываются в открытый футбол, то они могут получить полную кошелку, поэтому хозяева играют более аккуратно и стараются не влезать в авантюры, которые им навязывает соперник.



В своей последней игре "пчёлы" уверенно вели игру против, понесшего кадровые потери "Лидса", но неожиданно провалились в концовке. "Кардифф" же провел не менее выдающийся по игре матч и тоже провалился в концовке. Когда команда уже мысленно радовалась вырванной ничьей, в её ворота неожиданно влетел четвертый мяч. Есть ощущение, что в этом матче сыграет преимущество "пчёл" в сыгранности и проведение игры на родном стадионе, но уйти сухими они вряд ли смогут.

Прогноз: 2-1

26.12.2016 10:00

На первый взгляд эта встреча не сулит нам ничего интересного. "Волки" любят играть на ошибках соперника и умеют выжидать эти ошибки, засушивая игру. "Бристоль" более нацелен на ворота и старается большинство своих атак заканчивать ударом, но вот прицел их атакующей линии порядком сбился в последнее время, и результаты "Бристоля" позволяют желать лучшего.



Так же сложно здесь говорить и о результативности, ведь обе команды умело чередуют результативные матчи с достаточно унылыми. Обычно матчи в преддверии Нового года приносят много неожиданных результатов, такой исход возможен и здесь, но я все же склоняюсь к более логичной победе хозяев, хотя этот матч может подарить и любой другой результат.

Прогноз: 1-0

26.12.2016 10:00

"Пивовары" мелкими шагами приближаются к самому дну турнирной таблицы, а "вилланы" с еще меньшей скоростью поднимаются вверх. В домашних матчах "Бертон" все еще остается крепким орешком, но в выездных, зачастую, не может даже забить, вот и здесь от них не стоит ожидать слишком многого.



"Астон Вилла" продолжает играть не слишком уверенно, но при этом добывает результат, пока команда не оправдывает ожидания и вложенные средства. У Стива Брюса еще много работы, а теперь еще и появилась возможность купить нужных ему игроков, если это трансферное окно будет пройдено с умом, то команда, безусловно, должна прибавить. Этого же соперника она должна побеждать и в нынешнем своем состоянии, все остальное будет сенсацией.

Прогноз: 2-0

26.12.2016 10:00

Свой последний матч "Лидс" провел очень неуверенно. Отсутствие Криса Вуда сказалось на их атакующем потенциале очень плачевно. Лишь маленькое футбольное чудо позволило им все же вырвать победу у неуступчивого "Брентфорда". По такой игре "Лидс" нельзя записать здесь в фавориты, но все же будем надеяться, что Гарри Монк найдет способ оживить свою команду.



"Престон" обладает хорошей атакой и уже давно не уходил с поля без забитого мяча. Если учесть, что на выезде "Лидс" не так уж грозен, то, как минимум на ничью, хозяева поля могут рассчитывать, но над взламыванием обороны "Лидса" им придется попотеть.

Прогноз: 1-1

26.12.2016 10:00

"Хаддерсфилд" очень приятно удивил, победив хоть и кризисный, но все же достаточно крепкий "Норвич", да еще и в выездном матче, что для них не очень характерно. У хозяев есть все шансы продлить свою серию до четырех побед подряд, ведь в гости к ним едет кризисный на всю голову "Ноттингем".



После двух феерических побед "лесники" снова громко провалились, не показывая той игры, на которую способны. Отвратительно стала выглядеть их самая сильная сторона – атака. Да и шесть пропущенных за три матча, это много даже для одной из самых дырявых защит чемпионата. Безусловно, если "Ноттингем" прибавит, после небольшого перерыва в чемпионате, то справиться с ним будет очень сложно. Но столь сильно загадывать мы не будем, и согласимся с букмекерами, что хозяева здесь явный фаворит.

Прогноз: 2-1

26.12.2016 10:00

"Дачники" продолжают играть очень мощно, играть в атакующий футбол, но при этом наталкиваться на стену невезения. В последнем матче "Фулхэм" снова показал себя во всей красе, но не смог удержать победу против "Дерби", тем не менее, сумев прервать их победную серию. Благодаря этой ничьей, "Фулхэм" наконец смог покинуть десятую строчку и на один шаг приблизиться к вершине.



"Ипсвич" весьма далек от тех кондиций, в которых сейчас находится их соперник, но очки, тем не менее, набирает исправно. В домашних играх "трактористы" достаточно опасны, но их соперник одинаково хорош как дома, так и на выезде. Для меня гости здесь однозначный фаворит и вопрос большей частью о том, сколько они смогут забить своему сопернику. Я думаю, что в этом матча самая бьющая команда сможет покуражиться от души и гола 2-3 побывает в воротах хозяев.

Прогноз: 1-3

26.12.2016 10:00

"Бродяги" выдали уже три подряд невероятные перестрелки со счетом 3:2, и во всех трех проиграли. Сейчас они выглядят очень сильно в атакующем плане, но дырявая защита полностью нивелирует этот плюс. Также не стоит забывать, что из пяти их последних соперников, четыре были из числа лидеров, и у двух из них они смогли отобрать очки. Пусть их нынешний соперник и не относится к числу лидеров, но он набрал хорошую форму и тоже может стать для "Блэкберна" неразрешимой задачей.



В своих последних пяти матчах "Барнсли" одержал три яркие победы и дважды был столь же ярко бит. Разница в игровой форме, между этими соперниками достаточно незначительна, но в пользу "Барнсли" говорят домашние стены, и обилие травмированных у их соперника. Мне кажется, что "Барнсли" здесь явный фаворит, ведь соперник обязательно им предложит атакующий футбол, на который он делает акцент, но проблема в том, что "Барнсли" гораздо лучше в таком футболе.

Прогноз: 3-1

26.12.2016 10:00

"Канареек" продолжает очень сильно лихорадить. Один из главных фаворитов чемпионата растерял свою форму и отпустил лидеров очень далеко. Огромные проблемы команда испытывает в выездных матчах, где их последняя победа датирована еще первым октября. Перетасовывая стартовый состав, Алекс Нил все никак не может найти решение своих проблем и его положение во главе команды становится все более шатким.



От "Рединга" ожидали гораздо меньшего, но именно он занял место "Норвича" в первой тройке и пока не намерен её покидать. Яп Стам создал очень боевую команду, которая предпочитает играть в комбинационный футбол и делает это лучше всех в Чемпионшипе. "Бисквиты" показывают свою наилучшую игру на родном "Мадейски" и этот матч для них хороший повод укрепить свое турнирное положение, и еще раз напомнить, что с ними нужно считаться даже самым сильным соперникам.

Прогноз: 1-0

26.12.2016 10:00

Матч двух худших команд чемпионата явно не самое интересное событие, особенно если учесть тот уровень игры, который они показывают. В последних матчах "Ротерхэм" не так уж и плох, особенно если играет дома. То же самое можно сказать и о "Лэтикс", но их игра навевает тоску и только последний матч стал приятным исключением, правда, ввязавшись в открытую игру против "Ипсвича" они не вынесли для себя никаких дивидендов.



Очень сложно выделить здесь фаворита, да, на мой взгляд, его и нет. Обе команды "достойны" друг друга и дележка очков этом матче самый вероятный результат.

Прогноз: 0-0

26.12.2016 14:45

"Сороки" взяли себя в руки и без видимого напряга вышли из сложной ситуации. Сейчас команда старается играть более прагматично, и не гонится за разгромами, которые она могла бы учинить большинству своих соперников. Рафа Бенитес размышляет о будущем трансферном окне, а это значит, что некоторым футболистам придется выложиться по полной, чтобы доказать свою нужность для этой команды. Две победы из трех последних были одержаны над аутсайдерами чемпионата, и это немного смущает, так как по ним было невозможно оценить нынешнюю силу "Ньюкасла".



А вот кто действительно нуждается в небольшой перезагрузке, так это "Шеффилд" Карлуша Карвальяла. "Совы" едва не опозорились в матче с "Ротерхэмом", где вырвали ничью в компенсированное время с помощью пенальти. В пяти последних матчах они одержали четыре победы, но половина из них была добыта "на жилах". Большинство их проблем идет от того, что у команды нет результативного нападающего, который бы мог тащить эту команду за собой. Попеременно эту ношу взваливают на себя Флетчер и Форестьери, но они находятся не в лучшей форме, а выехать в этом матче за счет действий только полузащиты, будет архисложно.



Однозначным фаворитом здесь выглядят хозяева поля, которые выглядят сильнее во всех компонентах игры. Но и у них случаются черные дни, которые сейчас наступают все чаще. В такой день "совы" могли бы их подловить, но сегодня это вряд ли случится.

Прогноз: 3-1

27.12.2016 07:30

Приход Иана Холлоуэя не помог лондонской команде и она продолжает валиться в пропасть. Сейчас они находятся всего лишь в трех очках от зоны вылета и рискуют стать еще ближе к ней, ведь взять очки в этом матче для "рейнджеров" будет невероятно сложно.



"Брайтон" продолжает погоню за "Ньюкаслом" и не собирается терять очки. В прошлом туре "чайки" показали, что они прибавляют по ходу сезона и волевая победа на поле серьезного соперника теперь для них не проблема. Снова набрали форму лидеры атаки команды и постоянно пропускающий "КПР" может стать для них удобным клиентом.

Прогноз: 0-2

27.12.2016 10:00

"Бараны" к своему сожалению прервали победную серию в матче с "Фулхэмом", но большего, чем ничья по игре они не заслуживали, да и вообще в последних матчах выглядят не столь ярко. Большой плюс для них в том, что этот матч они играют дома, где они играют сильнее, да и "синие" на выезде выступают не ахти. Атака "Бирмингема" не выглядит впечатляюще и одна из самых крепких оборон чемпионата может оказаться ей не по зубам.



Свой первый матч на тренерском мостике "синих" Дзола начал с поражения, но если он решит не ломать все наработки своего предшественника, а просто внесет пару своих штрихов, то он может обезопасить себя от провала, но думать об этом пока еще рано. Все будет зависеть от трансферной кампании "Бирмингема" и того, кого приведет в клуб Дзола, сейчас речь идет только о выкупе контракта Юткевича. В этом матче перспективы "синих" весьма туманны, и успеха от них ожидать не стоит.

Прогноз: 1-0