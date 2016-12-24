АПЛ: прогноз на 18-й тур

Soccer365.ru поделился своими размышлениями относительно матчей 18-го тура чемпионата Англии.

26.12.2016 07:30

"Уотфорд" в последних играх не впечатляет, потерпев 4 поражения в 5 встречах, причём в двух последних играх "шершни" даже забить, не сумели, уступив "Манчестер Сити" 0:2 и "Сандерленду" 0:1. Но эти неудачи были на выезде, дома же "Уотфорд" очки набирает стабильно, в 6 крайних поединках пополнив свой очковый запас на 13 пунктов.



"Кристал Пэлас" проиграл 8 из 10 последних своих матчей, и это привело к тому, что своего рабочего места лишился уже бывший наставник "хрустального дворца" Алан Пардью. На игру в понедельник команду в качестве тренера выведет изгнанный со скандалом из сборной Англии этой осенью, Сэм Аллардайс. Главной задачей "Биг Сэма" в "Кристалл Пэлас" является построение обороны, которая на данный момент одна из худших в лиге.



"Уотфорд" сильно играет дома, в то время как гости, вряд ли преобразятся за несколько дней под руководством нового тренера, и свои пару мячей пропустят от "шершней".

Прогноз: 2-1

26.12.2016 10:00

"Арсенал" не в лучшем настроении подходит к домашнему матчу, команда Арсена Венгера проиграла два последних своих матча "Эвертону" и "Манчестер Сити" с одинаковым счётом 1:2. Эти неудачи стоили "канонирам" 2 места в Премьер-лиге, теперь они с 34 очками занимают 4 место в таблице, и уже не имеют права на ошибку в ближайших матчах. Как раз дома "Арсенал" играет очень мощно, в 8 встречах набрав 17 очков, не проигрывая дома в чемпионате с 14 августа.



Тони Пьюлис создал приличную команду в Вест Бромвиче, в нынешнем сезоне "дрозды" проигрывают не очень часто, а если и уступают, то признанным фаворитам и грандам английского футбола. На этой неделе пришла хорошая новость из стана "Вест Бромвича", лидер команды и главная палочка выручалочка "дроздов" Бен Фостер продлил контракт с клубом. Но всё же выезд в Лондон в гости к "канонирам" не то матч где Фостеру удастся отметить продление контракта, думаю хозяева переиграют гостей в этой встрече.

Прогноз: 2-1

26.12.2016 10:00

"Бернли" в последних своих встречах в очередной раз подтвердил статус домашней команды не умеющей играть на выезде. "Бордовые" потерпели два поражения на выезде от "Вест Хэма" 0:1 и "Тоттенхэма" 1:2. Слабую игру в гостях команда Шона Дайча с лихвой компенсирует резвой игрой на своём поле, где набрала 16 очков в 9 поединках и не собирается на этом останавливаться.



"Мидлсбро" в этом сезоне строит свою игру от обороны, но может сильно сыграть и в атаке, как в последнем туре, переиграв "Суонси" 3:0 на своём поле. В гостях команда Каранки дисциплинированно и не против поделить очки с хозяевами, сыграв вничью в 5 из 8 выездных матчей этого чемпионата.



И хозяева, и гости, пока что не дотягивают до звания середняка Премьер-лиги, лишь время от времени демонстрируя привлекательную и сильную игру. Дома "Бернли" в каждом матче цепляется за очки и в понедельник, думаю, не останется без зачётных баллов, но и "речники" своей игрой на выезде заслуживают хотя бы на ничью, которая выглядит оптимальным исходом этого матча.

Прогноз: 1-1

26.12.2016 10:00

"Лестер" сильную игру в этом сезоне демонстрирует исключительно в домашних встречах. На своём поле "лисы" набрали 15 из 17 баллов в этом сезоне, несмотря на поражения в гостях, дома команда Раньери всегда выглядит солидно. Хотя в предстоящем матче "лисы" не смогут рассчитывать сразу на троих игроков основы: Варди, Фукс и Хут пропускают игру из-за дисквалификации, хотя с другой стороны это может встряхнуть других футболистов основы, и конечно же резервистов.



"Эвертон", как и соперник, домашняя команда, на своём поле "ириски" проиграли всего 1 раз в этом сезоне. В минувшем туре проиграв в мерсисайдском дерби "Ливерпулю" 0:1, пропустив на 94 минуте встречи. Но на выезде команда Кумана действует не с таким желанием, да и получается у неё в гостях немного, серия из 4 поражений в гостях тому яркое подтверждение.



Думаю, в предстоящей игре команды подтвердят своё реноме домашних команд и так как "лисы" играют дома, то очки они точно наберут, но можно рискнуть и поставить на чистую победу хозяев.

Прогноз: 2-1

26.12.2016 10:00

"Боксинг дей" последняя возможность для "Манчестер Юнайтед" зацепиться за борьбу за чемпионство. "Красные дьяволы" в хорошей форме подходят к важному этапу сезона, подопечные Моуринью не знают поражений 10 матчей кряду во всех турнирах. В Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" одержал уже три победы подряд благодаря классной игре своих летних новичков Погба и Ибрагимовича. Учитывая домашнюю статистику манкунианцев, они не намерены останавливаться на трёх победах подряд.



"Сандерленд" после краха старта сезона, сейчас набирает от матча к матчу, наладив игру в обороне и в атаке действуя острее и разнообразнее. Правда, в гостях "черные коты" пока всё ещё не могут проявить себя во всей красе, в 8 встречах набрав 4 очка, но прогресс в их игре всё равно присутствует.



Команда Моуринью набрала обороты, думаю у бывшего наставника "красных дьяволов" Девида Мойеса не получится насолить хозяевам в гостевой встрече. Всё же разница в классе на данный момент громадна.

Прогноз: 2-0

26.12.2016 10:00

Американец Боб Брэдли пришёл в "Суонси" 4 октября, но таки не смог стабилизировать игру валлийцев, в первую очередь оборону. "Лебеди" на сегодня пропустили больше всех в Премьер-лиге, и после двух последних поражений от "Вест Бромвича" 1:3 и "Мидлсбро" 0:3, американский наставник команды откровенно сказал что матчи "боксинг дэй" станут для него решающими в плане дальнейшей работы в команде.



"Вест Хэм" наоборот в последних встречах прибавил и набрал 7 очков в трёх крайних играх, переиграв "Бернли" и "Халл Сити" с одинаковым счётом 1:0 и вырвав ничью у самого Ливерпуля на выезде 2:2. Хотя игра в гостях для подопечных Славена Билича всё ещё остаётся слабым местом, всего 5 очков набрано в 8 поединках.



У валлийцев проблемы в обороне, да и нападение играет сильно не в каждой игре, в то время лондонцы начали играть организованно в обороне, ну и свои шансы в атаке используют при возможности стабильно. Поэтому в выездной встрече думаю, "молотобойцам" по силам набрать очки в игре с "лебедями".

Прогноз: 1-1

26.12.2016 10:00

"Челси" в шаге от рекорда, 11 побед подряд в рамках Премьер-лиги, такой результат не покорялся ни одной команде в истории. Подопечные Антонио Конте всего в одном шаге от рекорда, "аристократы" демонстрируют присущую итальянским командам рациональность, забив гол умело обороняются не давая шанса соперникам. Именно в таком стиле они выиграли три крайние игры: "Вест Бромвич", "Сандерленд" и "Кристал Пэлас" были обыграны со счётом 1:0. Серия побед стала залогом нынешнего лидерства "аристократов", и останавливаться они не намерены.



"Борнмут", как и большинство середнячков Премьер-лиги сильно играет дома. Но на выезде показатели "вишенок" весьма скромны, всего 5 очков набрано в 8 встречах, 5 матчей проиграно, причём два из них в последних играх.



"Челси" играет дома, выиграл 10 поединков подряд и находится в отличной форме, в то время как "Борнмут" на выезде в этом чемпионате не особо опасен, поэтому понедельник должен стать историческим днём в Премьер-лиге.

Прогноз: 1-0

26.12.2016 12:15

"Тигры" ярко провели стартовые туры чемпионата после, которых команда не прогрессирует, а наоборот с каждым матчем играет всё слабее и слабее, лишь изредка показывая футбол уровня Премьер-лиги. Серия "Халл Сити" без побед насчитывает уже 6 туров, как итог последнее место в турнирной таблице с 12 очками в активе и призрачными шансами с такой игрой сохранить место в элите.



"Манчестер Сити" проявил характер в последней игре вырвав победу у "Арсенала" 2:1 поигрывая по ходу матча. Этот успех, плюс возвращение после дисквалификации Фернандиньо, а также не самая лучшая форма соперника, несмотря на выездной матч делает "горожан" фаворитами предстоящего матча. Думаю команда Пепа Гвардиолы докажет свой уровень, и одержит победу.

Прогноз: 0-2

27.12.2016 12:15

"Ливерпуль" показал себя командой, которая учится на своих ошибках и может изменять стиль своей игры при необходимости. После двух потерь очков в матчах с "Борнмутом" 3:4 и "Вест Хэмом" 2:2, команда Клопа не только выиграла два последних матча, но и не пропустила в этих встречах. "Красные" чуть больше внимания начали уделять обороне, и результат сразу пришёл, при этом атакующая мощь "Ливерпуля" не стала меньше. Ну а дома команда Клоппа в этом сезоне сильна как никогда в последние годы, стабильно забивая по 2-3 мяча.



"Сток Сити" заметно прибавил в последние месяцы, потерпев только 2 поражения в последних 12 матчах. Но все, же с топ командами, да ещё и на выезде "гончарам" ещё не под силу тягаться, поражение 1:3 от "Арсенала" в последнем матче в гостях это наглядно показало.



"Ливерпуль" в нынешнем сезоне демонстрирует отличную игру и намерен бороться за чемпионство, поэтому в домашних встречах команда должна побеждать соперников уровня нынешних "гончаров".

Прогноз: 3-1

28.12.2016 14:45

"Саутгемптон" вылетев из Лиги Европы принялся стабильно набирать очки в чемпионате Англии, переиграл "Мидлсбро" 1:0 и "Борнмут" 3:1, а также поделил очки со "Сток Сити" 0:0. Благодаря таким результатам "святые" поднялись уже на 7 место, продолжая оставаться одной из лучших команд в Англии по игре в обороне. Клод Пюэль похоже закончил строительство своей команды и продолжит в дальнейшем стабильно набирать очки.



"Тоттенхэм" в нынешнем сезоне намерен минимум повторить свой прошлогодний результат и попасть в Лигу Чемпионов. Слабое место нынешних "шпор" игра на выезде, где команда не может победить в 8 матчах подряд с 27 сентября, если лондонцам удастся наладить игру в гостях, то и о чемпионстве можно не забывать.



"Тоттенхэм" удачно играет против "Саутгемптона" на протяжении последних лет, но учитывая неудачи в гостях команды Поччетино, плюс сильную игру "святых" в последних турах, думаю что максимум лондонцев в этой встрече ничья, против которой не будут и хозяева.

Прогноз: 1-1