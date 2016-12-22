Ювентус - Милан: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок Суперкубка Италии, который пройдет в Дохе.



Фото: soccer365.ru

Новости команд

Ювентус

Милан

Ключевые игроки

Сусо

Гонсало Игуаин

Ориентировочные составы

1 Буффон 12 Сандро 3 Кьеллини 24 Ругани 15 Барцальи 27 Стураро 8 Маркизио 6 Хедира 5 Пьянич 9 Игуаин 21 Дибала 99 Доннарумма 20 Абате 13 Романьоли 29 Палетта 2 Де Шильо 33 Куцка 73 Локателли 91 Бертолаччи 8 Сусо 70 Бакка 5 Бонавентура

Слова перед матчем

Этот увлекательный матч очень важен для нашей команды. Победа в таком поединке придаст сил нашей команде в будущем, да и просто приятно держать трофей в руках. Неважно, как будет играть "Ювентус", в три или четыре защитника, однако команда остается очень сложной и неприступной, но нам отступать уже просто некуда, поэтому пора завоевывать трофей.

защитник Милана

Прогноз и ставки

23.12.2016 11:30

Как мы уже отметили выше, мотивация на сам трофей у команд все же разная. Подготовились в физическом и акклиматизационном плане лучше туринцы, однако в текущем сезоне уже имели неприятный опыт игры против "Милана". В третий раз подряд "дьяволы" не допустят отсутствия голов, да и "Ювентус" в текущем сезоне пропускает достаточно регулярно. В стане "россонери" можно ждать сюрпризов, от Бонавентуры, Бертолаччи, который совсем недавно полностью поправился.



Как бы там ни было, нельзя сказать, что у "Ювентуса" будет запредельный настрой на этот поединок. По крайне мере не у всех. С психологической готовностью у них все в порядке. Трофеев за последние пять лет набралось также очень много, поэтому "Юве" должен играть с легкостью и без особого давления, а подобный настрой может привести именно к атакующему футболу, что явно будет по душе "Милану". Вполне вероятно, что легче играть против атакующего "Ювентуса", чем против оборонительного. Если в финале Кубка Италии 2016 года в основное время голов не было забито, то в этой игре стоит ждать как минимум обмен забитыми мячами. Определить победителя в такой игре непросто, так как подход и сама важность матча разные, поэтому остановимся на мировом исходе в основное время.

Прогноз: 1-1

ОЗ 2.00

Х2 2.40

Впервые с 2003 года в рамках Суперкубка Италии сойдутся эти гранды местного футбола, хотя последние годы были настолько провальными для "Милана", что такой почетнный статус с натяжкой можно отнести к "россонери". Поединок пройдет в Дохе, которые имеет совсем разные ценности для каждого из коллективов, что в свою очередь может повлиять на мотивацию."Ювентус" в отличном расположении духа прилетел в Доху. Туринский клуб лидирует в чемпионате Италии с приличным гандикапом, поэтому все мысли может смело направить на грядущий трофейный поединок, правда на счету "черно-белых" таких титулов уже аж семь, а значит, никакой уникальной ценности он не несет. Понятно, что каждой команде хочется выигрывать трофеи, но для "Ювентуса" данный приз имеет самое последнее значение в иерархии всех титулов. В Катар прибыл боевой состав команды Массимилино Аллегри, выигравшей последние четыре матча, а также семь из минувших восьми. Пока у "Старой синьоры" все получается. В Лиге чемпионов оформлен выход в плей-офф, в Серии А - лидерство. Теперь можно приукрасить середину сезона еще и титулом, который для того же Гонсало Игуаина может быть первым в составе "Ювентуса".Стоит отметить, что нападение туринского клуба в последнее время работает на очень приличных оборотах. Если в недавней встрече против "Ромы" удалось забить всего один раз, то в минувших десяти встречах только в одной игре не получилось оформить минимум два гола, а зачастую забивается и три. Отметим, что предстоящее сражение станет юбилейным для Джанлуиджи Буффона, который проведет в форме "Ювентуса" 600-й поединок. Сам вратарь признался, что очень благодарен тем, кто вообще занимается статистикой и подсчитывает подобные вещи, но переоценивать достижение не стал. Наставник "черно-белых" в преддверии матча предостерег своих подопечных от недооценки, которая в силу не самой большой важности трофея, может быть заметна."Милан" еще до начала матча уже успел перенести неприятные моменты с отменой перелета в Доху из-за неисправности самолета. В итоге "россонери" потеряли почти один день, а это вроде как серьезный перевес для соперника, у которого было больше времени на тренировки и адаптацию к местному климату. Тем не менее Адриано Галлиани подчеркнул, что это не должно повлиять на готовность "дьяволов". Кстати, вице-президент "Милана" высказал интересное предложение о проведении нескольких матчей Серии А за границей, хотя пока не слишком понятно, насколько данная мысль реальна к реализации.Винченцо Монтелла также привез Доху боевой состав, которому очень хочется поднять над головой первый с 2013 года трофей. Как раз для "Милана" подобный матч имеет колоссальное значение. В первую очередь речь идет о психологическом настрое. В случае победы "россонери" в следующих матчах в начале 2017 года будут в приподнятом настроении. Стоит отметить, что минувшие два матча чемпионата Италии оказались неудачными. Мало того, что было набрано всего одно очко, так еще и два сражения подряд не получается забить, что для "дьяволов", которые в нынешнем первенстве неплохо играют в атаке, странный результат. В три подряд "сухих" матча нет никакой веры. В то же время "Милан" в нынешнем сезоне у себя дома уже выигрывал у "Ювентуса", хотя в минувших 20 очных сражениях одержал всего пять побед.Стоит ожидать появления на поле Карлоса Бакки, который может сыграть свой последний матч за "Милан". Колумбиец потерял место в основе, но его очень активно сватают в другие клубы, поэтому наставник "Милана" пока вынужден ставить в основу, дабы о южноамериканце вовсе не забыли. За ним в данном сражении обязательно будут пристально следить. Потери у "Милана" не такие существенные, чтобы переживать, а вот с реализацией моментов есть неполадки. Не без желания отомстить будут играть номинальные гости, которые проиграли в прошлом сезоне финал Кубка Италии, что не позволило сыграть в Лиге Европы."Милан" настолько невзрачно отыграл в нападении в минувших двух поединках, что очень непросто выделить ключевого исполнителя. Бакка уже потерял возможности числиться в ключевых, хотя, возможно в потенциально последнем матче он сможет проявить себя. До спада в общей командной игре очень лихо выделялся Сусо, который в трех встречах чемпионата Италии отдал три передачи и забил столько же голов. Всегда может выстрелить и Бонавентура, но в большей степени сейчас может помочь Сусо, поэтому ему отдадим роль лидера в грядущем матче.С одной стороны в "Ювентусе" все с этим просто, но как раз перебор звезд и не позволяет однозначно говорить о какой-то одной персоне. Тем не менее выбор падает на Гонсало Игуаина. 29-летний аргентинец в минувших трех встречах играет просто ударно, записав на свой счет три мяча и две передачи. Наверняка аргентинец хочет выиграть свой первый титул и на рождественскую паузу в чемпионате уйти на мажорной ноте.Предсказать состав "Ювентуса" на предстоящий поединок не так то и просто, но будем исходить из того, что Аллегри не будет ставить этот матч в ранг совсем ненужного. Все же на кону третий по важности трофей в Италии, а значит перед рождественскими каникулами можно выставить и боевой состав. Отметим, что наверняка Аллегри снова сыграет схему 4-3-1-2, где под нападающими Дибалой и Игуаином расположится Миралем Пьянич.Что касается "Милана", то тут также будут все ключевые игроки. Наверняка в нападении сыграет Бакка, а вот Ньянг может остаться на скамейке запасных и его место займет Бонавентура. Дело в том, что оставлять Бонавентуру в запасе не слишком резонно, а его место в средней линии может занять Бертолаччи, который полностью восстановился. Логичней передвинуть его к форвардам, так как уровень игры Джакомо все же продуктивней, чем у Ньянга, который не слишком впечатляет в последнее время. В защите и средней линии вряд ли стоит ждать каких-то новых лиц.Как мы уже отметили, с нападением у "Ювентуса" проблем нет. "Милан" два матча не может забить и при боевом составе в атаке должен вскрыть редуты туринского клуба, поэтому в данном случае резонно сыграть ставку "обе забьют".Кроме того, желание "россонери" взять первый за последние три сезона трофей, может помочь команде собраться на эту встречу. Монтелла уже обыгрывал "Юве" в нынешнем чемпионате, поэтому может постараться сделать это во второй раз, возможно в основное время это будет сложно сделать, но "Милан" способен оказать сопротивление.