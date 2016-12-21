Фиорентина - Наполи: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на поединок 18-го тура чемпионата Италии.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

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Фиорентина

Наполи

Ключевые игроки

Федерико Бернардески

Дрис Мертенс

Ориентировочные составы

12 Тэтэрушану 13 Астори 2 Родригес 18 Сальседо 5 Бадель 15 Оливера 8 Весино 16 Тельо 10 Бернардески 72 Иличич 9 Калинич 25 Рейна 2 Хюсай 21 Кирикеш 33 Альбиоль 31 Гулам 20 Зилиньски 8 Жоржиньо 17 Гамшик 7 Кальехон 14 Мертенс 94 Инсинье

Слова перед матчем

"Наполи" представляет собой грозную силу. Команда хорошо подобрана как по части обороны, так нападения. Не думаю, что "Наполи" так уж сильно потерял от ухода Гонсало Игуаина. Дрис Мертенс пока отменно его заменяет. В прошлом году мы неудачно сыграли против неаполитанцев, но на этот раз постараемся взять реванш.

главный тренер Фиорентины

Прогноз и ставки

22.12.2016 14:45

"Фиорентине", как и "Торино" наверняка не хочется уходить на каникулы с серией из трех поражений. Два выездных матча для "фиолетовых" завершились неудачно, а вот "Наполи", как раз может продолжить свою феерию на выезде, хотя неаполитанцы зачастую именно в гостях сдуваются и не показывают всей своей силы. Дома "Фиорентина" выиграла последние два матча и еще не уступала в текущем сезоне, поэтому отпор наверняка случится, однако есть сомнения относительно победы. Все же Дрис Мертенс и компания в атакующем плане разыгрались не на шутку и также перед паузой в чемпионате захотят добыть еще три очка, чтобы не отстать от "Ромы". Интересно, что "Фиорентина" крайне неудачно играет дома против "партинопейцев". Уже семь матчей подряд "фиалки" не могут выиграть, поэтому не исключено, что в этом матче очки будут поделены между командами.

Прогноз: 2-2

ИТБ1 (1,5) 2.38

1Х 1,84

Проиграв два подряд матча на выезде, "Фиорентина" в очередной раз отпустила лидеров чемпионата в отрыв, хотя, после не совсем удачной первой половины, вряд ли можно говорить о перспективах обосноваться в первой тройке. "Фиолетовые" сейчас располагаются на восьмом месте с семью победами в 17 встречах. В активе "фиалок" 26 очков. От "Милана", который идет пятым, команду Пауоло Соузы отделяет семь очков. Флорентийский клуб остается одним из трех клубов в Серии А, который не проигрывал на своем поле, правда в отличие от идеальных показателей "Ромы" и "Ювентуса" "фиолетовые" выиграли всего четыре из восьми поединков. С нападением в родных стенах у "Фиорентины" большая проблема. В домашних матчах меньше (8) мячей забили только последние три команды. В то же время хозяева "Артемио Франки" могут похвастаться лучшей домашней защитой, пропустив всего четыре гола."Наполи" находится в ударной форме. Неаполитанцы выиграли последние три матча, что помогло им вернуться в Топ-3. На счету "партинопейцев" 34 очка - на один балл меньше, чем у "Ромы". Забив 13 мячей в последних трех встречах, команда Маурицио Сарри вышла на первое место в Италии по результативности. На выезде неаполитанцы в восьми встречах забили 15 голов и пропустили семь, победив в четырех поединках. У "Наполи" третий показатель в лиге по выездным встречам, поэтому упрямой и вязкой "Фиорентине" стоит опасаться.Как только команда проиграла два матча подряд, снова началось давление на главного тренера Пауоло Соузу. Однако спортивный директор Пантовело Корвино подчеркнул, что не может после каждого поражения отвечать на вопросы, касающиеся будущего наставника. Тем не менее еще несколько неудач и Соуза легко может покинуть коллектив, ибо восьмое место явно не та цель, которая ставилась перед командой. Напомним, что на прошлой неделе определился соперник "фиалок" по 1/16 финала Лиги Европы, на которую ставки зимой могут резко подрасти.. Если флорентийцы окончательно потеряют шансы на Лигу чемпионов, то именно через ЛЕ и будут пытаться пробраться к заветному турниру. Придется биться с менхенглабахской "Боруссией", что является очень непростой задачей.Что касается "Наполи", то тут все пока очень положительно, однако не секрет, что на выезде "неаполитанцы" в целом все же притормаживают, хотя последний гостевой матч против "Кальяри" начал убеждать в обратном. Наверняка перед рождественскими каникулами "Наполи" захочет уйти на отдых с четырьмя победами подряд, а вот "фиалки" сделают все, чтобы не иметь череду из трех поражений. Не исключено, что в ближайшее время начнутся активные слухи о трансферных ротациях. Вполне вероятно, что центром внимания будет Маноло Габьяддини, которым, поговаривают, снова интересуется "Эвертон". Активным будет и сам "Наполи", так как без Аркадиуша Милика сложновато, так как Дрис Мертенс вряд ли в каждом матче будет выдавать феерии. В любом случае неаполитанцы в грядущем матче постараются продлить серию успешных матчей на "Артемио Франке". С 2009 года команды во Флоренции сыграли семь матчей, и ни разу хозяева поля не победили, уступив в четырех поединках.В ноябре великолепно себя проявлял Бернадески, который за четыре сражения в последнем месяце осени забил четыре гола и находился в великолепной форме. Но в декабре на его счету один гол и четыре подряд "сухих" матча, поэтому есть мнение, что Бернадески больше остальных будет мотивирован на этот поединок. Хотя и Николе Калиничу пора забивать, причем как минимум с прошлогодней интенсивностью, иначе укажут на дверь в конце сезона. В нынешнем сезоне Бернадески забил семь голов, причем в трех из минувших четырех домашних поединках отмечался именно он.После феерии, которую устроил Дрис Мертенс в прошлом матче с "Торино", сложно выделить в ключевые игроки кого-то другого. В чемпионате Италии он оформил уже десять мячей в 17 поединках, а в Лиге чемпионов на его счету четыре мяча. Причем в отличие от Калинича и Бернадески Мертенс как раз в ударе, забив восемь голов в последних трех матчах. Хотя до этой серии не мог отметиться на протяжении семи сражений. В отсутствии Гонсало Игуаина и травмы Милика именно ударная игра в нападении от 28-летнего бельгийца выглядит фантастичной.Соуза вряд ли сможет рассчитывать на Борху Валеро, которого не хватало в прошлых встречах. Однако после дисквалификации вернуться на поле Милан Бадель и Карлос Сальседо. Полностью оправился от болезни еще один защитник Гонсало Родригес. В нападении изменений ждать не стоит. На острие атаки сыграет Калинич, а под ним Бернадески и Иличич. В средней линии, помимо Баделя, также с первых минут появятся Тельо, Оливейра и Весино. В защите, кроме двух упомянутых "беков" также сыграет Астори. В рамках ворот обоснуется Тэтэрушану.Особых изменений в составе "Наполи" ждать не стоит. Все четко сыгранно и пока атмосфера в коллектива положительная. В атаке с первых минут увидим Инсинье, Кальехона и Мертенса. В полузащите - Жоржиньо, Гамшика и Зилиньски, а в обороне сыграют Альбиоль, Хюсай, Гулам и Кирикеш. Из-за травмы точно матч пропустит Кулибали. На воротах снова будет стоять РейнаВ прошлой игре "Торино" четко показал, что про защиту неаполитанцы сильно не думают. В первую очередь команда Сарри проверяет продуктивность своего нападения, однако на выезде сценарий может измениться, но "Фиорентина" наверняка от обороны действовать не станет, ибо хозяевам поля нужны три очка. Свой гол "фиолетовые" забьют, но не стоит исключать вероятность оформления двух мячей, а коэффициент на тотал "Фиорентины" больше 1,5 очень даже приличный.Не слишком верится и в три поражения подряд "Фиорентины". На своем поле команда играет упрямо, а "Наполи" стабильностью на выезде не отличается уже очень давно, поэтому можно обратить внимание на ставку 1Х, которая предполагает победу хозяев и мировой исход. "Наполи" с учетом матча в Лиге чемпионов в гостях выиграл уже три встречи подряд. Что слишком много для "партинопейцев".