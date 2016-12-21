Лига 1: прогноз на 19-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно 19-го тура чемпионата Франции сезона 2016/17.



Фото: soccer365.ru

21.12.2016 14:50

В парижском и во многом превращающемся в главный матч тура поединке может быть прибит последний гвоздь сами знаете во что для ПСЖ или, наоборот, начало чудесного преображения этого клуба. Победа аутсайдера "Лорьяна" над вполне благополучным (в смысле, в первую очередь, турнирных перспектив) "Сент-Этьеном" по причине, в том числе, раннего удаления вратаря гостей, стала сенсационной. "Стефануа" сражались как звери, до самых последних секунд, даже сократили разрыв в счете до минимума, но... Таким образом, "Лорьян" показал, что, как минимум, считаться с этим клубом стоит, и мальчиками для битья подопечные тренера Бернара Казони не являются.



Не только в игре с "Генгамом", но и в предыдущих матчах совсем недавно внушавшая ужас и уважение оборона парижан была превращена в посмешище. Сначала генгамцы тремя безукоризненными пасами вывели один на один своего игрока, который издевательски точно и несильно катнул мяч низом под ближнюю штангу. При всей отрешенности защиты этот гол стоит называть, в первую очередь, "вратарским". Второй несчастный случай для Парижа начался прямо из штрафной "Генгама", где ПСЖ пытался хоть как-то напомнить о себе. Две длинные передачи, контратака "три в два", Салибюр отдает в центр на Бриана, а тот, не пожадничав, еще левее, на де Паува, и конголезец расстреливает беззащитного Ареолу… Все эти эпизоды приведены не с целью освежить вашу память, а чтобы сказать о том, в каком плачевном состоянии ныне пребывает игровой механизм Парижа, которому несладко будет, в том числе, и в этом матче.



Важно, что для успеха "Генгаму" не пришлось прилагать титанических усилий или совершать героические подвиги. Все, что сделал оппонент ПСЖ – это полтора тайма дисциплинированно защищался от многочисленных, но вялых атак гостей, уделил особое внимание чуть ли не герою сего рассказа Кавани, а потом в течение четырёх минут дважды наказал визави на классических и до сантиметра выверенных контратаках. Все гениальное – просто! Но сможет ли так "Лорьян"?..



Возвращаясь к теме Кавани, стоит сказать, что свою роль он играет пока более чем исправно – 22 матча во всех турнирах, 23 гола, отличный показатель, что тут скажешь… Но при этом он остался единственным боеспособным орудием в парижском войске. Пяток мячей на счету Лукаса Моуры, который сейчас не попадает в основу, дважды забил Лайвин Курзава, но это было в самом начале сезона, в первых двух турах, еще до травмы защитника сборной. Все прочие, в том числе нападающие Хесе и Огюстен, звездный Анхель Ди Мария и другие до сих пор отметились лишь по разу! Тияго Мотта, Хавьер Пасторе, Блез Матюиди, Хатем Бен Арфа вообще не забивали!..

Прогноз: 2-0

21.12.2016 14:50

В предыдущем туре "Сент-Этьен" проиграл по причине, в первую очередь, раннего удаления своего вратаря. "Стефануа" в матче с "Лорьяном" сражались, как могли, до самых последних секунд, даже сократили разрыв в счете до минимума, но на большее родной клуб Мишеля Платини не хватило. В этой же игре в помощь СЭ фактор своего поля и тот факт, что "Нанси" на выезде не очень успешен – всего одна победа вкупе с четырьмя ничьими.

Прогноз: 1-0

21.12.2016 14:50

В прошлом туре в матче "Бордо" не обошлось без удаления – жертвой арбитра стал экс-игрок сборной Франции в не столь давнем прошлом Жереми Менез. Это серьезная потеря для хозяев, у которых, кроме того, не смогут принять участие в матче еще восемь(!) футболистов. Но и до этого события в игре с "Монпелье" бордосцы выглядели совсем плохо, а в конце матча их просто добили. Немного "Жирондену" светит и в этом поединке.

"Ницца" продолжает отрываться. Благодаря двум мячам от Марио Балотелли команда Люсьена Фавра взяла три очка в игре с "Дижоном", и в целом показала неплохой футбол. Да, теперь играть на выезде, но обстоятельства, в том числе, кадровое состояние соперника, говорят в пользу гостей.

Прогноз: 0-1

21.12.2016 14:50

Несмотря на то, что команды разделяет семь очков и шесть позиций, и хозяева, и гости, обладают примерно сопоставимыми игровыми возможностями. "Ренн" проиграл два кряду матча, "Лилль" уступил в последней игре. При этом "Доги" отличаются на своем поле бескомпромиссностью (пять побед и четыре поражения), а бывший клуб гвинейского форварда Исмаэля Бангура одержал на выезде всего одну победу. Из всего этого "винегрета", очень вероятно, получится ничья.

Прогноз: 1-1

21.12.2016 14:50

В игре с "Монако" "Лион" не просто переиграл соперника, что называется, в одну калитку. Команда Бруно Генесио показала, что списывать ее со счетов в борьбе за третью позицию точно не стоит – "Ткачи" продемонстрировали, что их амбиции подкреплены реальными возможностями. Да, стоит признать, что лионцы прыгнули выше головы, но они сделали всё возможное для победы, явив строжайшую игровую дисциплину. После столь яркой победы, да еще и на выезде, продолжение "пира" дома неизбежно, и видится как такая себе обязательная программа.

Прогноз: 2-0

21.12.2016 14:50

Команда Руди Гарсии понемногу приходит в себя, чего и следовало ожидать. Да, состав у бывшего тренера "Ромы" не для борьбы за чемпионство, и даже не для завоевания, к примеру, третьей позиции, но побороться за Лигу Европы "Олимпик" не просто должен – обязан. На счету "Марселя" четыре матча без поражений, три кряду победы и шестая позиция. Да, на выезде этот клуб победил всего раз, но с учетом силы команд и текущей спортивной формы соперников, рассчитывать на очки хозяевам не приходится.

Прогноз: 1-2

21.12.2016 14:50

Хозяева проиграли в родных стенах лишь раз в шести последних матчах, и в соперниках у этого клуба был более чем сильный оппонент в лице "Марселя". По игровым возможностям, подбору игроков и ресурсам "Дижон" "Тулузе" не уступает, и вряд ли отдаст сопернику свое в "горловой" схватке. А вот на счету команды бывшего игрока ПСВ Олы Тойвонена всего одна победа на выезде. С высокой вероятностью, разжиться очками в этом матче "Тулуза" также не сможет.

Прогноз: 2-1

21.12.2016 14:50

Поражение от "Лиона" может и должно стать для "Монегасков" полезным и поучительным. Команда Леонардо Жардима явно слишком "витала в облаках", уверовав в свою непобедимость и непогрешимость. Игроки "Ткачей" соперника жестко опустили на землю. Уже в матче с "Каном" участник плей-офф Лиги чемпионов докажет, что "остановка" в поединке с "Лионом" была вынужденной, но "временной". Поезд "Монегасков" готов лететь вперед с не менее крейсерской, чем в предыдущих матчах, скоростью.

Прогноз: 3-0

21.12.2016 14:50

В прошлом туре, в первом матче Сержио Консейсао на посту тренера "Нанта", этот клуб весьма уверенно выиграл у "Анжера", географически своего ближайшего соседа (команды представляют регион Атлантическая Луара). Важно, что "Канарейки" не просто одержали в текущем первенстве третью гостевую победу при всего одной домашней, но и показали, что команда, как минимум, не безнадежна. Кроме того, "Нант", наконец, перевалил через скорбную и убогую отметку в десять забитых голов в чемпионате. Это важнейший психологический момент, который может помочь "Нанту" в дальнейшем.



На первый взгляд, победа "Нанту" пока помогла не так чтобы очень – этот клуб по-прежнему пребывает в зоне вылета, но при этом Консейсау полон задора, смотрит в будущее с оптимизмом, а также похвалил свою команду за старание. Пан Сержио уверен, что его клуб сможет подняться в таблице намного выше, и возможности его игроков бОльшие, их только нужно "разбудить".



Очередной же разгром в исполнении "Монпелье" говорит о высочайшем потенциале этого клуба в домашних матчах. Недавно от меча "Паладинов" пал ПСЖ, теперь же досталось клубу из Бордо с одноименным названием. Но матчи на выезде – другая парафия, и здесь шансов на успех у бывшего клуба Оливье Жиру уже меньше.

Прогноз: 2-1

21.12.2016 14:50

Команда хозяев не только не может победить в последних пяти матчах на своем поле, но и является одной из худших команд Лиги 1 по результатам матчей на своем поле. На счету "Метца" всего восемь очков в семи матчах.



Свою силу "Генгам" продемонстрировал в матче против ПСЖ в прошлом туре. Стоит отметить отличную игру этой команды в пас. Так, сначала генгамцы тремя безукоризненными передачами вывели один на один Салибюра, который является одним из лидеров команды, а главное – пребывает в отличной игровой форме. Вторую "раскатку" действующему чемпиону "Генгам" устроил прямо из штрафной "Генгама", где ПСЖ пытался хоть как-то напомнить о себе. На протяжении не одного тура "Генгам" последовательно демонстрирует высочайший класс при выходе из обороны в атаку. В этом матче фаворитом являются гости.

Прогноз: 0-1