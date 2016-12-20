Примейра-лига: прогноз на 15-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно пятнадцатого тура футбольного чемпионата Португалии сезона 2016/17.



Фото: out-football.com

21.12.2016 13:00



Один из самых интересных матчей грядущего тура. Лидер первенства принимает команду, которая способна преподнести сюрприз. Напомним, что в прошлом чемпионате "Риу Ави" уверенно вел борьбу за место в Лиге Европы. Именно этим клуб занимается и сейчас. К сожалению, в конце осени и начале зимы не получалось набирать очки с середняками. Однако теперь пришла игра, постепенно выправляется ситуация. На текущий момент команда набрала 23 очка и расположилась на 6-м месте. В рамках прошлого тура "Риу Ави" дома переиграл "Насьонал Фуншал" со счетом 2:1. "Бенфика" решила свои задачи в Лиге чемпионов, пробившись весеннюю стадию. Осталось продолжать хорошее выступление в Примейре, чтобы в четвертый раз кряду взять чемпионство. В прошлом туре лиссабонцы на выезде переиграли "Эшторил" - 1:0. Могла быть и ничья, но умелые действия защитников не позволили оппоненту реализовать моменты. Конечно, "Бенфика" наверняка победит соперника, но сделать это будет не так просто.

Прогноз: 1-0

22.12.2016 12:00



"Насьонал Фуншал" набрал только 11 очков, что оставляет команду в зоне вылета. Вполне может случиться вылет в низший дивизион по итогам сезона. В прошлой игре клуб проиграл "Риу Ави" со счетом 1:2. "Боавишта" же свела свой поединок против "Тонделы" к ничьей – 1:1. Это позволило набрать 14 очков. Однако близость опасной зоны заставляет задуматься о будущем уже сейчас. Математические расклады таковы, что если хозяева победят, то сравняются по очкам со своими гостями. С другой стороны, "шахматные" смотрятся несколько солиднее. Учитывая, что "Насьонал Фуншал" играет дома, можно поставить на ничью. Все-таки подобное положение вещей уравнивает силы.

Прогноз: 1-1

22.12.2016 14:00



На текущий момент "пушкари" находятся в отличном расположении духа. Команда наконец-то смогла переиграть "Спортинг" в очном противостоянии. Но это только один успех. После победы клуб поднялся на третье место, отставая по потерянным очкам от второго места на 2 пункта. Все-таки в нынешнем сезоне у "Браги" есть хорошие шансы на то, чтобы побороться за место в Лиге чемпионов. Новый главный тренер нашел подход к своим игрокам, наладил игру. Хочется надеяться, что успех не захлестнет футболистов и огни будут настраиваться даже на аутсайдеров на 100 процентов. "Морейренсе" как относится к аутсайдерам. Пока у клуба 11 баллов и все шансы остаться в зоне вылета до конца первенства. В рамках прошлого тура прием "Ароки" привел к поражению – 1:4. Вполне предсказуемый результат. В грядущем противостоянии наверняка победит "Брага" и закрепится на третьем месте.

Прогноз: 3-1

22.12.2016 14:00



Поначалу у новичка Примейры получалось набирать очки. В какой-то период времени команда даже держалась в первой шестерки. Однако серия из поражений привела к тому, что теперь "Фейренси" расположился на предпоследней строчке. По всей видимости, придется вести борьбу за выживание до последних туров. Напомним, что свой последний поединок команда проводила против "Маритиму" и он завершился поражением – 0:2. А вот "Пасуш де Феррейра" принимал "Белененсеш" и одержал победу со счетом 1:0. Таким образов, у команды теперь 16 баллов. Конечно, подобное количество очков не гарантирует спокойствие, но это гораздо лучше, нежели плестись в зоне вылета. В поединке больше шансов на победу у гостей, однако в этот раз "Фейренси" наберет очки.

Прогноз: 1-1

22.12.2016 16:00



Многострадальный "Спортинг" не только вылетел из еврокубков, но и потерпел 2 сокрушительных поражения подряд в рамках Примейры. Напомним, сначала команда проиграла "Бенфике" 1:2, потеряв шанс выйти на первое место. Затем сразу последовал проигрыш от "Браги" - 0:1. Таким образом, команда идет на четвертом месте и рискует подвергнуться перестройке. Наверняка руководство клуба недовольно текущим положением дел. Но такова судьба подобных команд – как только вырастает звезда, ее тут же покупают гранды из более мощных чемпионатов. "Белененсеш" свой прошлый матч проиграл на выезде со счетом 0:1. У команды 17 очков, что позволяет относительно спокойно думать о будущем. Только вот против разъяренного "Спортинга" придется нелегко. Наверняка гости постараются взять 3 очка, забив не один гол.

Прогноз: 0-2

22.12.2016 16:00



После того, как "Шавиш" проиграл "Порту", ведя по ходу встречи 1:0, команда наверняка надеется улучшить свое положение против не самого мощного соперника. На текущий момент у команды 19 очков, и судя по всему, в перспективе не будет опускания вниз, как это случилось с другим дебютантом Примейры. Все-таки у команды отлажена игра в обороне, получается играть вторым номером, совершая быстрые контратаки. Дома же "Шавиш" способен переиграть кого угодно. "Эшторил" - обладатель 13-го места с 15-ю очками. В прошлом туре команда принимала "Бенфику" и проиграла 0:1. Счет мог быть иным, но немного не повезло. По всей видимости, "Шавиш" одержит победу и поднимется к лидерам.

Прогноз: 2-1

23.12.2016 14:00



"Витория Сетубал" на данный момент набрала 16 очков, что позволяет занимать 12-е место. В прошлом туре клуб проиграл "Витории Гимарайнш" со счетом 1:3. Результат вполне ожидаемый. Тем более, поединок проходил на выезде. "Тондела" наконец-то смогла взять очки, сыграв вничью с "Боавиштой". Теперь у команды 10 очков, но по-прежнему последнее место. Есть в составе "Тонделы" хорошие игроки, способные быстро организовывать атаки. Только не хватает умения показывать высокий КПД. Что касается защитников, то не хватает опыта. Однако со временем наверняка главный тренер сможет наладить игры. Наверняка аутсайдер вскоре покинет последнюю строчку и начнет восхождение к середине таблицы. В данном поединке возможна ничья.

Прогноз: 1-1

23.12.2016 16:00



Наконец-то "Арока" начала набирать очки. Более того, команда свой прошлый матч выиграла с крупным счетом, переиграв на выезде "Морейренсе" со счетом 4:1. Таким образом, у команды уже 17 очков. А, ведь, еще несколько туров назад она располагалась в зоне вылета. Наверняка руководство помышляет о том, чтобы вновь побороться за Лигу Европы. "Витория Гимарайнш" в текущем сезоне показывает уверенную игру. Как результат, 27 очков в активе и дележ 4-5 мест со "Спортингом". Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. В прошлом туре команда победила "Виторию Сетубал" - 3:1. Матч будет сложным, так как силы соперников примерно равны. Поэтому можно поставить на ничью.

Прогноз: 1-1

Очередной тур Примейры уже начался. "Порту" сыграл заранее свой матч, принимая дома "Маритиму". Данный поединок состоялся неделей ранее и "драконы" одержали нелегкую победу со счетом 2:1. По ходу встречи могла случиться и ничья. Однако хозяев повезло, и они сохранили свои ворота от второго гола. Благодаря тому, что "Порту" провел на одну игру больше остальных, ему удалось приблизиться к лидеру "Бенфике", но отставание составляет 1 балл. При этом, чемпион еще проведет один поединок.В верхней части таблицы непривычно видеть на третьем месте "Брагу". Она смогла пробраться выше "Спортинга", переиграв оппонента в очном противостоянии со счетом 1:0. Таким образом, "львы" далеко отброшены назад и отстают от "Бенфики" на 8 очков. Ликвидировать подобную пропасть будет сложно. Тем более "орлы" не позволяют себе расслабиться и берут свои баллы с середняками и аутсайдерами.В нижней части таблицы похоже засел "Фейренси", опустившись туда в течение нескольких туров. Команда просто не набирает очков, проигрывая всем подряд. А вот "Тондела" наконец-то смогла взять ничью, принимая "Боавишту". Вполне может быть, что обладатель последнего места скоро изменится.