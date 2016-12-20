ПСЖ – Лорьян: превью

Soccer365 рассказывает о предматчевых раскладах на центральный матч 19-го игрового круга высшей лиги чемпионата Франции.



Фото: soccer365.ru

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ПСЖ

Ключевые игроки

Эдинсон Кавани

Ориентировочные составы

1 Трапп 5 Маркиньос 2 Силва 20 Курзава 19 Орье 6 Верратти 4 Крыховяк 14 Матюйди 24 Нкунку 7 Моура 9 Кавани 16 Делекруа 6 Беллюгу 13 Сиани 34 Коффи 24 Лотоа 25 Ле Гофф 8 Кафу 17 Меслуб 10 Марво 27 Кабо 12 Муканджо

Слова перед матчем

Мы играли, как и планировали. Это была тяжелая игра, в составе "Генгама" собраны хорошие футболисты. Первые два голевых момента в матче создали мы, но не забили. Утратили немного уверенности, когда пропустили второй гол. Команда продемонстрировала характер, но этого оказалось недостаточно, чтобы вырвать ничью. Сейчас мы испытываем некоторые трудности, но чемпионат состоит из 38 игр. Хотим финишировать первыми, и я уверен, что команда улучшит свои позиции. Это трудный момент для всего клуба, но это футбол. Теперь мы обязаны работать, чтобы вернуть уверенность в собственных силах.

главный тренер ПСЖ

С "Генгамом" был трудный матч. Пропустили второй гол после розыгрыша нашего углового. Мы попались на контратаке, после которой игра была окончена. Думаю, мы должны продолжать работать. Обязаны оставаться сосредоточенными, чтобы победить в последней игре года и вернуться после перерыва более сильными. Считаю, мы потеряли уверенность, что было заметно во время матча. Должны сохранять позитивный настрой, поскольку у нас хорошая команда с отличным подбором исполнителей. Каждая великая команда переживает подобные времена. Нам будет проще переломить сложившуюся ситуацию, если мы все объединимся.

защитник ПСЖ

Прогноз Soccer365. ru

21.12.2016 14:50

В парижском и во многом превращающемся в главный матч тура поединке может быть прибит последний гвоздь сами знаете во что для ПСЖ или, наоборот, начало чудесного преображения этого клуба. Победа аутсайдера "Лорьяна" над вполне благополучным (в смысле, в первую очередь, турнирных перспектив) "Сент-Этьеном" по причине, в том числе, раннего удаления вратаря гостей, стала сенсационной. "Стефануа" сражались как звери, до самых последних секунд, даже сократили разрыв в счете до минимума, но... Таким образом, "Лорьян" показал, что, как минимум, считаться с этим клубом стоит, и мальчиками для битья подопечные тренера Бернара Казони не являются.



Не только в игре с "Генгамом", но и в предыдущих матчах совсем недавно внушавшая ужас и уважение оборона парижан была превращена в посмешище. Сначала генгамцы тремя безукоризненными пасами вывели один на один своего игрока, который издевательски точно и несильно катнул мяч низом под ближнюю штангу. При всей отрешенности защиты этот гол стоит называть, в первую очередь, "вратарским". Второй несчастный случай для Парижа начался прямо из штрафной "Генгама", где ПСЖ пытался хоть как-то напомнить о себе. Две длинные передачи, контратака "три в два", Салибюр отдает в центр на Бриана, а тот, не пожадничав, еще левее, на де Паува, и конголезец расстреливает беззащитного Ареолу… Все эти эпизоды приведены не с целью освежить вашу память, а чтобы сказать о том, в каком плачевном состоянии ныне пребывает игровой механизм Парижа, которому несладко будет, в том числе, и в этом матче.



Важно, что для успеха "Генгаму" не пришлось прилагать титанических усилий или совершать героические подвиги. Все, что сделал оппонент ПСЖ – это полтора тайма дисциплинированно защищался от многочисленных, но вялых атак гостей, уделил особое внимание чуть ли не герою сего рассказа Кавани, а потом в течение четырёх минут дважды наказал визави на классических и до сантиметра выверенных контратаках. Все гениальное – просто! Но сможет ли так "Лорьян"?..



Возвращаясь к теме Кавани, стоит сказать, что свою роль он играет пока более чем исправно – 22 матча во всех турнирах, 23 гола, отличный показатель, что тут скажешь… Но при этом он остался единственным боеспособным орудием в парижском войске. Пяток мячей на счету Лукаса Моуры, который сейчас не попадает в основу, дважды забил Лайвин Курзава, но это было в самом начале сезона, в первых двух турах, еще до травмы защитника сборной. Все прочие, в том числе нападающие Хесе и Огюстен, звездный Анхель Ди Мария и другие до сих пор отметились лишь по разу! Тияго Мотта, Хавьер Пасторе, Блез Матюиди, Хатем Бен Арфа вообще не забивали!..

Прогноз: 2-0

ТМ 3.5 1.89

Возможно, в очередном игровом круге чемпионата Франции есть и более интригующие, интересные и манящие матчи, но с учетом ситуации, которая сложилась вокруг действующего чемпиона страны Наполеона Бонапарта, откладывать разговор о парижанах в длинный ящик не стоит. Вот и поговорим о ПСЖ (и его сопернике) посредством этого матча.Унаи Эмери, о возможной отставке которого пошли слухи еще две недели назад, после позорища в Монпелье, пытается при отвратительной игре сохранить хорошую мину. Испанец, такое впечатление, эпатирует общественность высказываниями вроде "Уверен, что ПСЖ завершит сезон на первом месте!". Ему вторит итальянский хавбек ПСЖ Марко Верратти – дескать, "да мы их всех порвём – к гадалке не ходи, и пусть сейчас у нас явный кризис, не Эмери тому виной", хотя самого Верратти уже этой зимой, по слухам, ждёт к себе "Интер", так что Марко за "базар" может и не ответить. Накануне проскользнуло сообщение, будто парижан может и даже готов возглавить голландец Луи ван Гаал. А еще возможными сменщиками Эмери называют итальянцев Фабио Капелло и Роберто Манчини. Ну что же, будем смотреть.Перед началом отчетного матча команды разделяет в таблице внушительное расстояние в 21 очко. Если ПСЖ занимает третью позицию в Лиге 1 с 36-ю очками, то в активе "Лорьяна" 21 балл и последнее, 20-е место. Чтобы подняться выше, парижанам "обычной" победы не хватит, ведь "Монако" не только опережает ПСЖ на три пункта, но и может похвастать куда более ощутимой разницей забитых-пропущенных мячей (+35 против +18-ти). Но и опуститься ниже, если проиграет, Париж не сможет – расстояние от четвертой позиции составляет пять баллов. "Лорьян" же, после победы над "Сент-Этьеном", свое положение значительно улучшил. Теперь его отставание от ближайших "гегемонов" – всего одно очко, и если "Мерлузовые" победят Париж, то смогут рассчитывать на то, что обойдут и "Нант", и "Дижон", у которых на один балл больше.Нападающий португальской "Бенфики" Гонсало Гедеш, возможно, пополнит ряды ПСЖ и скрасит своим присутствием первенство Франции. Как известно еще с начала сезона, парижане активно ищут игрока по позиции, который способен подменять уругвайского бомбардира, бывшего футболиста "Наполи" Эдинсона Кавани. На сегодняшний день Кавани в команде попросту нет никакой альтернативы. По сообщениям португальских СМИ, французский коллектив выразил заинтересованность в нападающем клуба из столицы страны Луиша Фигу 20-ти лет от роду. По заявлениям источника, парижский клуб предлагает бывшей команде Симао Сабросы за игрока порядка трех десятков миллионов евро. Стоит отметить, что в начале второго месяца осени текущего года стало известно о том, что "Орлы" выразили готовность распрощаться с молодым футболистом за сумму как раз в три десятка миллионов европейской валюты. Гонсало – воспитанник лиссабонского клуба. В составе первой команды "Орлов" этот форвард дебютировал еще в середине января 2015-го года. В текущей кампании под номером 2016/17, этот португалец сыграл в составе своей команды 23 поединка во всех соревнованиях, провел в ворота соперников пять голов и отдал семь результативных передач. Его действующий контракт с нынешней командой заканчивается в 2021-м году.Ввиду, мягко говоря, не самого лучшего состояния ПСЖ как такового, на уругвайского бомбардира в этом матче явно будет возложена особая миссия. Тему Кавани продолжим и ниже (а начали об этом еще "сверху"), здесь же скажем, что Эдинсон – едва ли не единственный игрок парижан с начала сезона, который не разочаровывает и показывает отличный (да что там – шикарный!) футбол. Если на секундочку представить себе, что было бы с ПСЖ, если бы не этот парень, то Париж бы явно оказался еще на более низких позициях, чем сейчас. Возможно, такой результат, в том числе – усилий самого Кавани, связан с тем, что к нему, в отличие от многих других игроков, Эмери подход нашел…Чтобы пробить оборону не самого сильного, но всегда "кусачего" соперника, парижанам придется сильно попотеть. На хозяев будет давить факт необходимости побеждать. Учитывая то, как ПСЖ играл в последних матчах, для парижан очень важным будет вернуть уверенность в своих силах в обороне.