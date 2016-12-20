Бавария - РБ Лейпциг: превью

Soccer365.ru рассуждает о предматчевых раскладах на матч шестнадцатого тура чемпионата Германии.

Турнирное положение

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Бавария

РБ Лейпциг

Ключевые футболисты

Роберт Левандовски

Бавария

Тимо Вернер

Эмиль Форсберг

РБ Лейпциг

Ориентировочные составы

1 Нойер 5 Хуммельс 8 Мартинес 27 Алаба 21 Лам 6 Алкантара 23 Видаль 7 Рибери 25 Мюллер 10 Роббен 9 Левандовски 32 Гулачи 13 Ильзанкер 4 Орбан 20 Шмиц 3 Бернардо 24 Кайзер 31 Демме 7 Забитцер 10 Форсберг 11 Вернер 9 Поульсен

Слова перед матчем

"Нам не нужно ничего менять. Необходимо просто показать игру в нашем стиле, с нашей идентичностью и полной концентрацией. Ключом к успешному завершению года будет правильный баланс между обороной и нападением".

Главный тренер "Баварии"

"Мы в любом случае готовы. Думаю, что нам придётся очень нелегко. Мы должны будем вести серьёзную борьбу в 30 метрах от наших ворот. Возможно, они не будут играть так, как в предыдущих матчах, однако будут действовать весьма агрессивно в 15 метрах от наших ворот. Это значит, что мы должны будем проделать большой объём работы без мяча. Посмотрим, как будет развиваться игра".

Защитник "Баварии"

"Это матч престижа. На кону не просто три очка. Для всей футбольной Германии этот матч станет праздником. Для нас тоже, если победим в нём".

Нападающий "Баварии"

"Мы рады предстоящей задаче. "Бавария" воспримет любой результат, кроме победы, как оскорбление её величества. Не буду терять время на то, чтобы говорить, какие футболисты играют в составе соперника. Мои игроки их знают отлично. "Бавария" не является непобедимой, и мы хотим, чтобы они в матче с нами столкнулись с трудностями".

Главный тренер "РБ Лейпцига"

"В матче с "Баварией" "РБ Лейпциг" может играть только на победу. Мы едем в Мюнхен для того, чтобы заработать три очка. Другой задачи в этом случае ставить перед командой нельзя. Борьба становится очень интересной, так как "РБ Лейпциг" "нарушил" правила в Бундеслиге".

Спортивный директор "РБ Лейпцига"

Прогноз и Ставки

21.12.2016 14:00

Главный матч не просто тура, а всего первого круга. Два лидера чемпионата – "Бавария" и "РБ Лейпциг". За 15 матчей соперники набрали по 36 очков, проиграв по одной встрече. Впервые за долгое время "Бавария" имеет реального конкурента в борьбе за титул, который вынудил несколько туров находиться Мюнхен в роли догоняющего. "РБ Лейпциг" до сих пор не может поверить в свою прыть, всеми силами отнекиваясь от статуса команды, которая будет вести борьбу за чемпионство и всерьез теснить рекордмайстера. Кто-то может сказать, что "быки" стелют солому, но всего за несколько месяцев проделать путь от дебютанта до лидера чемпионата – не каждый выдержит удар славы. И не стоит забывать, что возрастных футболистов в составе Ральфа Хазенхюттля не так много и опыта подобных игр у них нет. А "Баварию" и Карло Анчелотти удивить нельзя. При всех проблемах Мюнхена, у них всегда будет характер, позволяющий дожимать кого угодно когда это потребуется. И здесь все проблемы в обороне или атаке отойдут на второй план.

Прогноз: 2-1

Обе забьют 1.78

Заканчиваться первая часть чемпионата Германии непременно должна матчем двух лидеров сезона. "Бавария" и "РБ Лейпциг" – два клуба, не оставляющих фанатов равнодушными. Их либо любят, либо ненавидят. К очному поединку они подошли с одинаковыми вводными. Впереди у них есть 90 минут, чтобы определить сильнейшего."Бавария" и "РБ Лейпциг" в 15-ти турах Бундеслиги набрали по 36 очков. Команды выиграли по 11 матчей, три встречи свели вничью и по одному разу позволили себя обыграть. Что касается забитых и пропущенных мячей, то здесь действующий чемпион Германии выглядит лучше: 35 голов против 9 пропущенных. У дерзкого новичка следующий результат: 31 гол и 12 пропущенных мячей.Соперники оторвались на приличное расстояние от своих преследователей. "Боруссия" Д в рамках 16-го тура сыграла вничью, ликвидировав один балл разницы. Если "Бавария" и "РБ Лейпциг" сыграют вничью, то отрыв вновь вернется к 10 очкам, а если кто-то выиграет, то Дортмунд будет проигрывать лидеру аж 12 баллов перед второй частью сезона!Ближе всего к лидерам находится "Айнтрахт", который уступает семь баллов. Опередить "орлов" могут "Хоффенхайм" и "Герта", которые, соответственно, станут первыми преследователями нашего дуэта.В рамках 11-го чемпионата Германии "Бавария" на выезде проиграла "Боруссии" Д. Смогли сыграть вничью с рекордмайстером "Хоффенхайм", "Айнтрахт" и "Кёльн". Три ничьи "быков" пришлись на старт сезона, тогда им не удалось победить "Хоффенхайм", "Кёльн" и "Боруссию" М. А проиграл клуб из Лейпцига недавно – в 14-м туре на выезде не справился с "Ингольштадтом"."Бавария" в воскресенье билась в стену "Дармштадта". Её удалось проломить только во втором тайме и всего один раз. Потрясающий гол забил Дуглас Коста, который и принёс "Баварии" три очка перед главным матчем первого круга.Против "РБ Лейпцига" Карло Анчелотти будет вынужден играть без лучшего защитника команды Жерома Боатенга. Оборонец достаточно часто травмировался в первые полсезона и после очередного повреждения было принято решение лечь под нож. По предварительным данным Боатенг пропустил шесть недель.После возвращения Ули Хёнесса жизнь в прессе обрела новые краски. Пока новый президент "Баварии" не так красноречив, как в свои ударные годы, но обязательные хуки у него всегда припасены. Так перед предстоящей игрой он заявил, что Ральф Хазенхюттль является одним из кандидатов на должность главного тренера "Баварии". Со временем, конечно. Пока же специалисту еще надо набраться опыта.В последнем матче перед визитом к "Баварии" "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл "Герту", отцепив еще одного преследователя.Еще за пару недель до "Баварии" "РБ Лейпциг" всеми своими высказываниями пытался походить на скромного отличника, которому не нужно лишнее внимание. "Да что вы, какие мы конкуренты "Баварии"!?" – таков общий тон высказываний "быков". А всего за пару дней до игры ментор всего "Ред Булла" Ральф Рангник возьми и скажи, что в Мюнхен команда едет исключительно за победой.Давайте смотреть, как дерзкий новичок будет справляться в матче с гегемоном чемпионата Германии.Роберту Левандовски пора бы уже и забить в каком-нибудь важном матче. Польский нападающий совсем недавно продлил контракт с мюнхенским клубом, получив солидную прибавку к заработной плате. А что у нас с заслугами? К 16-му туру в активе польского нападающего 11 точных ударов. Но распределены они неравномерно. Пять голов в первых трёх турах, затем долгое молчание, прервавшееся дублем в ворота "Фрайбурга". А недавно Роберт Левандовски два раза подряд оформил дубли, не пожалев голкиперов "Майнца" и "Вольфсбурга".В составе гостей выделяются два футболиста – Тимо Вернер и Эмиль Форсберг. Оба игрока имеют по 14 баллов по системе гол+пас. Молодой немецкий нападающий забивает – 9 голов и 5 ассистов, а швед работает на подхвате – 5 голов и 9 ассистов.Лидеры "РБ Лейпцига" проигрывают только нападающему "Боруссии" Д Пьер-Эмерик Обамейянгу, который поучаствовал в 17 голах своей команды.Если выкинуть игру против "Ингольштадта", которая остается самой неудачной в исполнении "РБ Лейпцига", то Тимо Веренр на протяжении шести встреч подряд принимает участие в забитых мячах "быков". Швед Форсберг чуть уступает своему товарищу по команде, его серия насчитывает всего пять таких матчей.По традиции обращаемся к немецкому изданию Kicker.de. Нам предлагают следующие варианты составов:Бавария: Neuer – Lahm, Javi Martinez, Hummels, Alaba – Vidal, Thiago – Robben, T. Müller, F. Ribery – Lewandowski.РБ Лейпциг: Gulacsi – Schmitz, Ilsanker, Orban, Bernardo – D. Kaiser, Demme – Sabitzer, Forsberg – Ti. Werner, Y. Poulsen."РБ Лейпциг" первый круг провел отлично, осталось сделать последний штрих. "Бавария" сейчас не так опасна, её можно и нужно поддавливать. Атака у Ральфа Хазенхюттля работает хорошо и свой гол "быки" обязаны отыскать.