Серия А: прогноз на 18-й тур

Soccer365.ru традиционно делится ожиданиями от матчей чемпионата Италии. Анализирует поединки 18-го тура первенства.



Фото: soccer365.ru

20.12.2016 22:45

После яркой серии побед "Аталанта" не может выиграть уже три поединка подряд. Причем первые два завершились неудачно, а на выходных в гостях удалось набрать лишь очко против "Милана". Достаточно собранная "Аталанта" не должна позволить себе второе подряд поражение, тем более что играть придется против "Эмполи", который на выезде забил лишь в одном матче текущего сезона. "Синие" выиграли в прошлом поединке на своем поле. Но в гостях никакой силы из себя не представляют. Именно в этом матче стоит ждать активных действий от мощной атаки "богов", как раз против совсем печальной защиты "Эмполи".

Прогноз: 2-0

21.12.2016 22:45

Под началом Стефано Пиоли "Интер" откровенно заиграл лучше и уверенней. В минувших пяти встречах Серии А зафиксировано всего лишь одно поражение. В родных стенах миланский клуб победил уже в шести подряд встречах, в том числе дважды в Лиге Европы. Причем в пяти сражениях оформлял не менее двух мячей. С нападением действительно у "нерадзурри" дела наладились, правда, конфликт в команде между Мауро Икарди и Стефаном Йовитичем вряд ли может привести к чему-то положительному. С другой стороны под началом Стефано Пиоли заиграл Кандрева, а в игре с "Лацио" он и его наставник, ранее работавший рулевым в римской команде, будут мотивированны на запредельном уровне.



"Лацио" снова на ходу. Поражение в римском дерби никак не повлияло на настрой коллектива, который взял верх после того проигрыша в двух встречах подряд. Самое интересно то, что на выезде римляне проиграли всего однажды, а серия без поражений растянулась уже на пять поединков. "Интеру" будет сложно играть против такой мобильной и быстрой команды, тем более что сыгранность в составе Индзаги на очень высоком уровне. Без голов матч вряд ли завершится, а вот победителя определить будет сложно. Отметим, что "орлята" проиграли всего раз в минувших четырех очных выездных поединков.

Прогноз: 1-1

22.12.2016 22:45

Интересная игра пройдет на Сардинии. "Кальяри" провалил последние три матча и в родных стенах попытается не допустить серии из двух поражений подряд. "Островитяне" не только уступали в минувших встречах, но и атака заглохла. "Кальяри" не может забить уже два матча подряд. Наверняка против совсем слабой защиты "Сассуоло" нападение хозяев поля проснется. "Сассуоло" уступил в минувших трех встречах, проиграв уже два матча подряд на своем поле. В гостях "нероверди" с самого начала сезона ничего путного не показывали, поэтому их шансы в матче с "Кальяри" не слишком высоки, тем более что настрой хозяев поля будет запредельный, а у "черно-зеленых" похоже, уже не осталось сил, и все ждут рождественскую паузу.

Прогноз: 2-2

22.12.2016 22:45

Великолепный шанс получит "Палермо", который на своем поле проиграл все поединки текущего сезона. Сицилийцы ужасно действуют в гостях в обороне, а нападение вовсе стоит и не может порадовать болельщиков. Однако после смены наставника и фееричной игры против "Дженоа" стоит ждать преображения в родных стенах, тем более что "Пескара" пока безнадежно слаба. "Дельфины" даже на своем поле ничего путного не показывают, проиграв в прошлом туре "Болонье" (0:3). Оборона "Пескары" как отличалась дырявостью, так и продолжает пропускать голы пачками. С таким соперником "Палермо" должен проснуться в родных стенах.

Прогноз: 2-1

22.12.2016 22:45

Римляне не сумели устоять против "Ювентуса" и отстали от туринцев уже на семь очков, что не может не давить на "волков". Однако дома команда Лучано Спаллетти пока не оставляет шансов никому. Все матчи чемпионата Италии на "Стадио Олимпико" были выиграны, а вот "Кьево" стабильностью на выезде не отличается. Веронцы не уступают уже три матча подряд, но в гостях могут похвастаться лишь одной победой в минувших четырех встречах. Нет сомнений в том, что "летающие ослы" постараются по полной программе включить свою защиту, однако "Рома" в родных стенах уж слишком ударно играет в нападении. Тем более что лазарет постепенно пустеет и линия атаки приобретает привычный вид. Напомним, что римляне выиграли последние три домашних очных матча, ни разу не пропустив.

Прогноз: 2-0

22.12.2016 22:45

Совсем с противоположными успехами подходят к этому матчу соперники. "Сампдория" проиграла два матча подряд и наверняка выложится по полной программе, дабы на рождественскую паузу не уходить с серией из трех поражений и двумя на своем поле. "Удинезе" победил в трех матчах кряду, однако есть большие сомнения относительно шансов "зебр" взять два подряд гостевых матча. Напомним, что в позапрошлом туре "Удинезе" удивительным образом расправился с "Аталантой", да и в целом атака "черно-белых" сейчас выглядит очень перспективно, оформив пять голов в прошедших двух встречах. На выезде не так то и просто одолеть "Дорию", а вот ничью "Удинезе" может выцарапать в Генуе.

Прогноз: 1-1

22.12.2016 22:45

Отличный шанс представляется "Торино" для завершения неудачной серии из трех поражений. Поединок против "Наполи" в очередной раз показал, насколько провально играет защита "быков" на выезде, но в родных стенах "Торино" до встречи с "Ювентусом" не проигрывал в текущем сезоне, поэтому второе подряд фиаско "гранатовые" не допустят. Во-первых, "Дженоа" слабо играет на выезде, набрав одно очко в последних пяти матчах. Во-вторых, вряд ли сможет быстро отойти от поражения в матче с "Палермо", в котором по ходу встречи вел со счетом 3:1. Такого соперника "Торино" просто обязан разбирать по косточкам, по полной программе использовав силу своего нападения.

Прогноз: 3-1

22.12.2016 22:45

"Фиорентине", как и "Торино" наверняка не хочется уходить на каникулы с серией из трех поражений. Два выездных матча для "фиолетовых" завершились неудачно, а вот "Наполи", как раз может продолжить свою феерию на выезде, хотя неаполитанцы зачастую именно в гостях сдуваются и не показывают всей своей силы. Дома "Фиорентина" выиграла последние два матча и еще не уступала в текущем сезоне, поэтому отпор наверняка случится, однако есть сомнения относительно победы. Все же Дрис Мертенс и компания в атакующем плане разыгрались не на шутку и также перед паузой в чемпионате захотят добыть еще три очка, чтобы не отстать от "Ромы". Интересно, что "Фиорентина" крайне неудачно играет дома против "партинопейцев". Уже семь матчей подряд "фиалки" не могут выиграть, поэтому не исключено, что в этом матче очки будут поделены между командами.

Прогноз: 2-2