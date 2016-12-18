Эвертон - Ливерпуль: превью

Soccer365.ru представляет прогноз на один из матчей 17-го тура английской Премьер-лиги.



Турнирное положение



Новости команд

Эвертон

Ливерпуль

Ключевые игроки

Ромелу Лукаку

Адам Лаллана

Ориентировочные составы

22 Стекеленбург 3 Бейнс 5 Уильямс 25 Фунес Мори 23 Коулман 8 Баркли 17 Гейе 18 Барри 12 Леннон 19 Валенсия 10 Лукаку 22 Миньоле 2 Клайн 6 Ловрен 17 Клаван 7 Милнер 20 Лаллана 14 Хендерсон 5 Вейналдум 19 Мане 11 Фирмино 27 Ориджи

Слова перед матчем

Это не рядовой матч лиги. Постараюсь максимально правильно подготовить команду. В таких играх очень важно контролировать свои эмоции. Одна победа в 19-ти последних дерби – это плохой показатель. "Эвертону" пора победить в мерсисайдском дерби и подарить огромную радость болельщикам. С мотивацией всё в порядке, постоянные разговоры о матче только усиливают её. Важно выбрать правильную тактику и не нахватать красных карточек, чтобы завершить поединок в полном составе.

Моё любимое противостояние в футболе — "эль класико", потому что там это не только футбол, а ещё и политика. Очень нравились матчи "Реала" и "Барселоны", но теперь я с нетерпением жду мерсисайдского дерби. Мне сказали, что здесь его любят все.

тренер Эвертона

Я действительно очень жду матча против "Эвертона" — это очень важный момент в сезоне. Обе команды после недавних побед пребывают в хорошем настроении.

Мы всей командой смотрели поединок между "Эвертоном" и "Арсеналом". На матче была прекрасная атмосфера, мы были в восторге от игры. Впереди настоящая битва между двумя сильными командами.

Я не могу назвать Эвертон своим врагом с пятилетнего возраста, но, как я уже говорил несколько раз до этого, мне нравится, как Ливерпуль живет этим - город, в котором есть два великих клуба.

До сих пор я никогда не имел каких-либо проблем с фанатами Эвертона, встречая их в качестве водителей такси или где-либо еще. Эвертон поддерживает множество хороших людей. Но для нас это игра, мы должны относиться к этому с уважением - и будем, в этом нет сомнений.

Так что я не сомневаюсь в нашем уровне ни на секунду, но я знаю, что мы должны использовать весь наш потенциал, чтобы добиться результата на "Гудисон Парке". Это будет интересно - так, как и должно быть в футболе.

Не собираюсь менять вратарей каждую неделю. Симон показал хорошую игру в прошлом матче, и он точно будет играть в следующей встрече. Что касается Лориса Кариуса, то он может использовать этот момент для того, чтобы тренироваться без лишнего давления. Я знаю о том, насколько Кариус фантастический голкипер.



тренер Ливерпуля

Прогноз и ставки

19.12.2016 15:00

"Эвертон" в игре прошлого тура показал, что характера команде не занимать, и дома "ириски" бьются за каждое очко до последних секунд матча. Подопечные Кумана прервали свою серию неудач победой над непобедимыми "канонирами" 2:1, и этот успех должен стать отправной точкой дальнейшего прогресса команды. На своём поле "Эвертон" несмотря на все проблемы в нынешнем сезоне, не проигрывал 8 матчей, 4 ничьи и 4 победы.



"Ливерпуль" неприятно удивил в играх с "Борнмутом" и "Вест Хэмом", команда Клоппа летела вперёд, забила 5 мячей, но в то же время пропустила 6 раз и набрала в этих встречах всего 1 очко. В последней игре чемпионата "мерсисайдцы" сыграли образцово, переиграв 3:0 "Мидлсбро", но, никто не гарантирует, что неудачи в обороне не повторятся в дерби.



Ливерпульское дерби старейшее в Англии, и всегда становится украшением чемпионата, или хотя бы тура. Обоим тренерам есть что доказывать у руля своих команд, поэтому матч ожидается напряжённым и боевым. В этой игре никто не захочет проиграть, а мысли соперников будут только о победе. Хотя в итоге думаю, игра завершится боевым миром.

Прогноз: 1-1

обе забьют 1.70

Закрывать 17 тур английской Премьер-лиги будет Мерсисайдское дебри на стадионе "Гудисон Парк", 19 декабря в 23:00 в Ливерпуле, "Эвертон" Рональда Кумана примет "Ливерпуль" Юргена Клоппа.Игра в понедельник станет 225 дерби Мерсисайда в истории. После 224 поединков историческое преимущество на стороне красного "Ливерпуля" одержавшего 87 побед, при 71 ничьей и 66 победах "ирисок". По разнице мячей превосходство также за "красными" 310 точных ударов против 255 у "Эвертона". Отметим и тот факт, что "Ливерпуль" не проигрывает в дерби с 17 октября 2010 года, на протяжении 12 матчей одержав 5 побед в этих встречах, и 7 раз команды завершали свои матчи вничью."Эвертон" после сильного старта чемпионата не выдержал собственного темпа. В итоге переиграв в минувшем туре, "Арсенал" прервал свою 5 матчевую серию без побед в Премьер-лиге, и после 16 туров с 23 очками и разницей мячей 21-20 занимает только 8 место в турнирной таблице. Нужно отметить, что при всех неудачах, которые команда Кумана преодолела в последние пару месяцев, дома "ириски" остаются непобеждёнными, набрав 16 очков в 8 матчах, выиграв и сыграв вничью по 4 раза в нынешнем сезоне, при разнице мячей 12:6."Ливерпуль" из-за своей ужасной игры в обороне потерял 5 очков в трёх последних турах английского первенства. Но как раз в своей последней игре команда Клоппа проявила себя отлично в защите и заслуженно победила 3:0 "Мидлсбро" на выезде. Перед отчётной игрой в активе "Ливерпуля" 34 очка, при разнице мячей 40-20 и 2 позиция в таблице. На выезде "красные" провели 9 встреч в чемпионате 2016/17 и набрали 17 очков, при разнице мячей 19-14. Отмечу, что подопечные Клоппа на данный момент самая результативная команда Англии в целом и выездных матчей в частности, на её счету 40 и 19 мячей соответственно.Конец года, а значит, время подводить итоги, "Эвертон" огласил финансовый отчёт за сезон 2015/16 и в нём указано, что клуб за это период понёс убытки на 24,3 миллиона фунтов. Но это не мешает "ирискам" с оптимизмом смотреть в будущее, и продлевать контракты со своими игроками. Сразу три футболиста подписали новые договора: 35-летний полузащитник Гарет Барри до лета 2018 года, 32-летний левый бек Лейтон Бэйнс до конца сезона 2018/19, а 20-летний защитник Мэйсон Холгейт будет играть за "ирисок" до 2021 года. Не очень хорошие новости приходят о состоянии здоровья лидера "Эвертона" нынешнего сезона Янника Боласи, который был травмирован 4 декабря и перенёс уже одну операцию на мениске, и через 2 месяца ляжет на операционный стол ещё раз, и в этом сезоне, скорее всего на поле больше не выйдет. Ну и так как трансферное окно вот-вот распахнётся немного слухов о покупках и продажах "ирисок". Двух хавбеков "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая и Моргана Шнейдерлена активно сватают в "Эвертон", плюс на прицеле у Кумана, Теренс Конголо из "Фейеноорда" и Аделома Лукман из "Чарльстона". Ну а на выход из "Эвертона" стоит Джеймс Маккарти не являющийся игроком основы в этом сезоне. Плюс непонятна ситуация с лидером команды Россом Баркли, который не подписывает новый контракт с клубом, и может быть или продан и ли обменян в "МЮ" на пару хавбеков, ну или же продлит свои отношения с "ирисками", что также не стоит исключать.В "Ливерпуле" дни перед дерби прошли спокойно без каких-либо значимых событий, и только трансферные слухи доносились из стана "красных" в последнее время. "Ливерпулю" приписывают интерес к форварду "Интера" Габиголу и его одноклубнику Жоффрею Кондогбиа, а также Куинси Промесу из "Спартака" и Франку Кесси из "Аталанты". Более никаких новостей из клуба не было, Юрген Клопп и его подопечные всецело готовятся к дерби.В нынешнем "Эвертоне" наверно только один Ромелу Лукаку проводит сезон стабильно на высоком уровне. Для бельгийца этот чемпионат 4 в составе "ирисок" и во всех он был на виду и вёл команду за собой, но нынешний сезон должен стать для Ромелу лучшим в карьере. В 4 сезонах подряд Лукаку забивает больше 10 мячей в Премьер-лиге, лучший его показатель 18 точных ударов в прошлом сезоне. В 15 играх этого чемпионата Ромелу уже отличился 9 голами и сделал три голевых паса, отличная статистика и она будет улучшаться. Мощь, скорость, сильная игра ногами и головой, отличный выбор позиции в штрафной, умение не только забивать, но и делиться мячами с партнёрами, мощный удар, всё это Лукаку.Лаллана проводит третий сезон в "Ливерпуле" и сейчас превратился в лидера команды, забивая в двух последних играх, с "Вест Хэмом" 1 мяч, итоговый счёт 2:2, а с "Мидлсбро" дубль и уверенная виктория команды 3:0. Всего же в 14 играх Адам Лаллана отличился 6 мячами и 6 голевыми передачами. Англичанин выполняет огромный объём работы на поле, принося немало пользы команде не только в атаке, но и отрабатывая в обороне. Мобильность и выносливость Адама пригодятся "Ливерпулю" в ближайшем дерби, в этом никаких сомнений.Рональду Куману есть над чем задуматься в преддверии дерби, голландский наставник "ирисок" не сможет рассчитывать на целую группу игроков: Мэттью Пеннингтон, Мухамед Бешич, Янник Боласи и Аруна Коне травмированы, а Фил Джагелка пропустит игру из-за дисквалификации. Три игрока защиты, для не очень надёжной обороны "Эвертона", это огромная потеря, и только Куману известно, как играть при таких потерях.У "Ливерпуля" также в лазарете большое количество игроков: Филиппе Коутиньо, Данни Ингс, Марко Груич, Жоэль Матип, Эмре Джан и Даниел Старридж не примут участие в матче."Эвертон" и так не блещет в обороне на протяжении последних месяцев, а тут ещё и Фил Джагелка пропустит дерби с "Ливерпулем", который забивает много и со вкусом в этом сезоне, но в обороне играет не очень надёжно. Две дырявые обороны против двух неплохих атак, думаю что это означает результативную игру и обе команды забьют в понедельник на поле "Гудисон Парк".