Аякс - ПСВ: превью

Soccer365.ru анализирует предматчевые расклады центральной встречи 17-го тура чемпионата Нидерландов.

Турнирное положение

Новости команд

Аякс

ПСВ

Ключевые игроки

Хаким Зиеш

Аякс

Александр Зинченко

ПСВ

Ориентировочные составы

24 Онана 4 Ридевалд 5 Санчес 35 Дийкс 3 Вельтман 22 Зиеш 20 Шёне 10 Классен 11 Юнес 25 Долберг 7 Эль-Гази 1 Зоет 2 Изима-Мирен 5 Шваб 4 Ариас 3 Морено 25 Зинченко 18 Гуардадо 6 Прёппер 7 Перейро 9 Де Йонг 11 Нарсинг

Слова перед матчем

К сожалению, игра против "Твенте" прервала нашу беспроигрышную серию, которая тянулась ещё после противостояния с "Ростовом". Конечно, меня это никак не обрадовало, а даже наоборот - разозлило. В матче с ПСВ мы постараемся показать свой любимый футбол, с нашим любимым контролем мяча. К счастью, мы знаем, как обыграть чемпионов.

Главный тренер "Аякса"

Мы всегда играем на победу. Воскресный матч исключением не станет. К тому же, нам победа жизненно необходима, если мы после перерыва собираемся включиться в гонку за чемпионство. Конечно, я не буду скрывать - ничья тоже будет прекрасным результатом.



Мы не довольны первой половиной сезона, и это касается не только внутреннего чемпионата. Не спорю, всё ещё можно исправить после каникул, но первым делом нужно обыгрывать "Аякс".

Главный тренер ПСВ

Прогноз и ставки

18.12.2016 10:45

Как гром среди ясного неба прервалась двадцатиматчевая серия "аяксидов" без поражений. В прошлом туре команда Петера Боша минимально оступилась в Энсхеде, хотя по игре, считаю, она выглядела довольно неплохо. Проигрыша, наверное, эти парни точно не заслуживали.



ПСВ, кстати, тоже не наиграл на поражение в прошлую субботу, но эйндховенцы, в отличие от амстердамцев, сумели оградить своего соперника от полноценной игры в футбол, за что и получили заслуженные три пункта.



Уже три сезона подряд команды толком не могут определить лучшего в очных встречах. Один из двух матчей, которые запланированы в сезоне, заканчивается триумфом "Аякса", а один триумфом ПСВ. В первую очередь, это говорит о высоком уровне соревнующихся клубов. И тем, и другим знакомо понятие "реванш", но самое главное - они умеют это применять на практике. Не знаю, получится ли и в этом сезоне нечто подобное, об этом мы узнаем уже позже. А вот что касается этой встречи, то в ней я вижу победителем только "Аякс". Думаю, сейчас к победе ближе Бош, а не Коку.

Прогноз: 1-0

Х2 1.76

К своему последнему экзамену в уходящем году оба клуба подходят с той же целью, которую они ставили себе в начале сезона - бороться исключительно за чемпионский титул. Возможные три очка точно не будут лишними ни для одного, ни для другого клуба, поэтому думать о отпуске до матча никто даже не собирается.Эйндховенцам, конечно, желательно покидать столицу победителями, иначе отрыв от первой строчки может снова увеличиться до неприличия. В принципе, то же касается и амстердамцев, у которых есть шанс сравняться по очкам с "Фейеноордом", и этим шансом они постараются воспользоваться.Не успел Петер Бош прийти в себя после неожиданного падения в прошлом туре, как ему снова поставили большую шишку. Теперь уже постарался сам "Камбюр", и случилось это в 1/8 кубка страны. Как там "аяксиды" не старались, но переиграть своего соперника у них не получилось (2:1), потому они заслуженно покинули турнир. Возможно, столичным не хватило не только сыгранности, но ещё и желания. Как бы там ни было, теперь у коллектива на уме будет всего два турнира - "Эредивизи" и Лига Европы. Кто знает, может от этого они только и выиграют.Наверное, не стоит обходить стороной и минимальные изменения в составе команды, связанные с зимним трансферным окном. Уже со второй половины сезона полузащитник команды Рихедли Базур будет выступать за другую команду, причём в совершенно другой лиге. Гонку за молодого таланта выиграл немецкий "Вольфсбург", опередив при этом другие очень известные и богатые клубы.А вот ПСВ прекратил свои выступления в кубке ещё в раунде 1/16 финала, после разгромного поражения от "Спарты". Конечно, такой ранний вылет лишил парней борьбы за трофей, но зато в таких ситуациях, как на этой неделе, команда имеет хоть и небольшое, но всё же преимущество. Например, подопечные Филлипа Коку спокойно подготавливаются к туру, пока другие играют дополнительные матчи. Что может быть лучше?В своём последнем матче марокканец показал очень качественный и симпатичный футбол. Не совру, если скажу, что он был одним из лучших на поле. К сожалению, его игра не помогла команде победить, но обходить его прогресс стороной всё равно никак нельзя.Заметно, что с присутствием Хакима в полузащите команды царит настоящий порядок. Нет никаких сомнений в том, что Зиеш является очень важным элементом в механизме Боша. Уверен, если травмы не потревожат футболиста, то у него есть большущие шансы стать незаменимым лидером "Аякса".Украинский талант постепенно перебрался в список лучших исполнителей, и пока, судя по всему, возвращаться на скамейку не планирует. Тяжело не заметить, как Саша шаг за шагом набирается уверенности и решительности, что даёт заметный отпечаток на его игре на поле. Парень уже совсем не стесняется брать игру на себя, что, честно говоря, даёт пользу только всему коллективу.На днях полузащитнику исполнилось 20 лет и, как сказал сам парень, лучшим подарком для него будет победа над принципиальным соперником. К сожалению, таким дорогим подарком побаловать себя может только он сам.В обойму Петера Боша к этой игре не вернулся никто, поэтому использовать придётся всё тех же бойцов. Плюс ко всему, клубу не сможет помочь и защитник Ник Виргевер, получивший красную карточку на прошлых выходных. Самое главное, что провинившемуся замена уже найдена. Речь, конечно же, идёт о Хайро Ридевалде, на которого и сделает ставку наставник.Главной новостью на устах всех фанатов ПСВ было возвращение Гуардадо, которого так долго не хватало команде. На пресс-конференции Коку сообщил, что мексиканец полон сил и уверенности, поэтому в предстоящем туре он имеет все шансы появиться в старте. Вероятнее всего, в полузащите ему компанию составят Зинченко и Прёппер.Что касается других позиций, то там сюрпризы не ожидаются. Давать бой хозяевам будут лучшие из лучших.Конечно, нанести поражение команде Петера Боша будет очень трудно, но вот зацепиться за ничью ПСВ может, если очень сильно постарается. Тем более, в состав вернулся ключевой элемент в виде Гуардадо, который и собирается стать главным дирижёром своей команды в предстоящем поединке.Гости на самом деле могут дать "Аяксу" бой. Возможно, он не принесёт им сразу три пункта, но вот один очень даже может. К тому же, не стоит забывать, что ПСВ один из лучших коллективов в этом сезоне по играм в гостях. Кто-кто, а парни Коку ещё не уезжали с чужого стадиона без баллов.