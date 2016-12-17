Манчестер Сити - Арсенал: превью

Soccer365.ru представляет прогноз на один из матчей 17-го тура английской Премьер-лиги.



Турнирное положение



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Манчестер Сити

Арсенал

Ключевые игроки

Давид Сильва

Алексис Санчес

Ориентировочные составы

1 Браво 11 Коларов 30 Отаменди 24 Стоунс 5 Сабалета 6 Фернандо 42 Туре 21 Сильва 17 де Брёйне 7 Стерлинг 9 Нолито 33 Чех 24 Беллерин 5 Паулиста 6 Косельни 18 Монреаль 34 Коклен 29 Джака 14 Уолкотт 11 Озил 17 Айуоби 7 Санчес

Слова перед матчем



"Арсенал" сильная команда, обыграть которую будет непросто. Я с уважением отношусь к достижениям Венгера, "Арсенал" проводит успешные трансферные кампании, направленные на укрепление команды. "Арсенал" особенно силён в контратаках. Мы должны очень хорошо сыграть в это воскресенье.

"Арсенал" будет демонстрировать высокий прессинг. Когда они не смогут отбирать у нас мячи высоко, команда опустится на свою половину, будет ждать своего момента, чтобы потом воспользоваться своими блестящими контратаками с помощью Уолкотта и Окслейда-Чемберлена. Если Жиру будет в составе, станет непросто бороться за нейтральные мячи в центре поля.

Если мы будем вальяжными, они будут играть еще усерднее и в нужный момент смогут наказать нас.

тренер Манчестер Сити

Гвардиола начинал в Барселоне, а я в академии. Это не одно и то же, но я должен признать, что Пеп невероятно успешен. Он – один из наиболее уважаемых тренеров современности, а может и самый уважаемый.

Каждый тренер – личность, у которой есть свой неповторимый стиль. Нельзя скопировать другого тренера, можно быть только самим собой.

На Гвардиолу повлияла Барселона Йохана Кройффа, когда он был игроком. Я думаю, Хосеп твердо уверен в своих идеях, а это самое важное в футболе. Мы похожи, оба стараемся играть. Нравится ли мне Гвардиола? Да, нравится.

Играя против "Манчестер Сити", нужно надёжно действовать в обороне, защищаться коллективно и не робеть, когда мяч будет у нас. Возможно, мы не всегда используем свои моменты, но важно, что мы отвечаем чем-то опасным не откладывая.

Отсутствие Агуэро? Послушайте, я не отрицаю, Серхио является важным игроком для "МС", но у них есть и другие хорошие футболисты.

тренер Арсенала

Прогноз и ставки

18.12.2016 11:00

"Манчестер Сити" играет нестабильно в чемпионате, победив в прошлом туре "Уотфорд" 2:0, прервав серию из двух поражений подряд, от лидера нынешнего сезона "Челси" 1:3 и действующего чемпиона Англии "Лестера" 2:4. Дома "горожане" играют лучше, чем на выезде, но не стоит забывать, что продолжает отбывать дисквалификацию главная ударная сила "Сити" Серхио Агуэро, а это большая потеря для команды, так как по сути больше в команде нет классных нападающих.



"Арсенал" стал главным разочарованием прошлого тура в Премьер-лиге, "канониры" в первом тайме не давали "Эвертону" даже вздохнуть, но сыграли вничью 1:1, хотя должны были побеждать. Во второй половине матча остановились и в итоге потерпели первое поражение в чемпионате с 14 августа, уступив "ирискам" 1:2 и опустились на третье место в Премьер-лиге с 34 очками. Поражение в минувший вторник стало первым выездным для "Арсенала" в 2016 году.



"Канониры" не проигрывают "горожанам" с 14 декабря 2013 года 6 матчей подряд. Предстоящий матч во многом решающий для обеих команд в плане борьбы за титул, и "оплеуха" в прошлом туре должна взбодрить команду Венгера, которая не только продлит свою удачную серию в играх против "Манчестер Сити", но и победит на "Этихаде".

Прогноз: 1-2

обе забьют 1.59

В воскресенье 18 декабря в 19:00 в Манчестере, на стадионе "Этихад" в рамках 17 тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы примет в гости "Арсенал" Арсена Венгера. Драйва и напряжения этому и без того топовому матчу предаёт тот факт, что команды занимают 4 и 3 места в английском чемпионате и разделяет их всего 1 очко.Воскресное противостояние команд станет 190 в истории. Огромное, даже можно сказать тотальное преимущество в матчах соперников на стороне лондонцев, одержавших 96 побед, при 44 ничьих и всего 49 победах "горожан". Разница мячей также намного лучше у "канониров" 310 забитых мячей против 216 у "Манчестер Сити"."Манчестер Сити" проводит второй подряд матч на своём поле в рамках Премьер-лиги, в среду "горожане" переиграли на своём поле "Уотфорд" 2:0 и с 33 очками и разницей мячей 34-19 занимают 4 место в таблице, сохранив отставание от лидера "Челси" в 6 очков. На "Этихаде" команда Гвардиолы играет сильно, в 8 встречах одержав 4 победы, трижды поделив очки с соперниками, и проиграли всего 1 раз, набрав 15 очков, при разнице мячей 15:8."Арсенал" в предыдущем туре уступил "Эвертону" 1:2 и прервал свою 14 матчевую беспроигрышную серию в Премьер-лиге, длившуюся с 14 августа. Отмечу, что оба поражения "канониры" потерпели от команд из Ливерпуля: "Ливерпуль" 3:4 и "Эвертон" 1:2. В итоге после 16 туров подопечные Венгера с 34 очками и разницей мячей 37-17 занимают 3 строчку в чемпионате. Если же говорить о гостевых встречах, то "Арсенал" в 8 матчах набрал 17 очков, забив 19 раз и 7 мячей пропустив в свои ворота на выезде.Много новостей из стана "Манчестер Сити" пришло за последние дни, в основном они связаны с травмами или же приходом и уходом из команды игроков. В матче 14 декабря против "Уотфорда" немецкий хавбек "горожан" Илкай Гюндоган порвал кресты и вероятнее всего в нынешнем сезоне больше на поле не выйдет. Капитан команды Венсан Компани залечил очередную травму и тренируется индивидуально. Трансферная карусель слухов сватает в "Манчестер Сити" защитника "Саутгемптона" Вирджила ванн Дейка, а также вратаря "Бенфики" Эдерсона, так как основной страж ворот "горожан" Клаудио Браво заскучал за Испанией. Есть новость и касающаяся воспитанников "горожан", 16-летнему Филу Фодену хотят предложить контракт с заработной платой 150 тысяч фунтов в месяц."Арсенал" занимается продлением контрактов с лидерами команды, на данном этапе ведя активные переговоры с Кокленом, Жиру, Косельны и Санчесом. Но не только положительные новости касаются Алексиса Санчеса, его подозревают в неуплате налогов в Испании, и в связи с этим государство наложило арест на испанскую недвижимость форварда. Ну и конечно перед сезоном трансферов есть новости о возможных новичках в команде, активно сватают в Лондон полузащитника "Вольфсбурга" Юлиана Дракслера.Давид Сильва проводит уже 7 сезон в ставе "горожан" и всё время считается игроком основы, кто бы ни тренировал команду, испанец всегда был в обойме. Вот и с приходом Гвардиолы, Давид продолжает играть и радовать болельщиков своей техникой, мыслью на футбольном поле, точными пасами, а пока дисквалифицирован Агуэро забил свой первый мяч в нынешней Премьер-лиге помогая атаке не только пасами, но и точными ударами.Алексис Санчес расцвёл на позиции центрфорварда в этом сезоне. Арсен Венгер не ошибся, поставив миниатюрного по сравнению с Оливье Жиру чилийца на острие атаки в начале нынешнего сезона. Статистика Санчеса говорит сама за себя в 16 матчах забито 12 мячей, плюс 5 голевых передач. Алексис лучший бомбардир Премьер-лиги, а также по системе гол+пас в сезоне 2016/17. Техника, как и у большинства южноамериканцев у Санчеса блестящая, скорость великолепная, видение поля на уровне, ну и голевой инстинкт при нём. Игра долгое время крайним форвардом также даёт о себе знать, Санчес на подсознательном уровне уже знает, куда будет давать пас полузащитник, и всегда готов открыться под передачу. Отмечу, что мяч в ворота "Эвертона" забил именно Алексис Санчес, и в Манчестере он не прочь забить в ворота хозяев, ну или отдать результативный пас.К ранее травмированным Делфу и Компани, во время матча с "Уотфордом" добавился Илкай Гюндоган, который теперь не скоро выйдет на поле, плюс продолжают отбывать дисквалификацию Фернандиньо и Агуэро, для бразильца это последний матч отсидки, а аргентинец будет отдыхать ещё одну игру.Лазарет "канониров", как всегда, переполнен, точно не сыграют в воскресенье Матьё Дебюши, Пер Мертезакер, Шкодран Мустафи, Аарон Рэмзи, Санти Касорла, Дэнни Уэлбек, Яя Саного, Чуба Акпом. Как минимум первые шестеро, будь они здоровы, вполне могли выйти в основном составе, и скорее всего так бы и произошло.Игра в обороне "Манчестер Сити" в последних матчах не выдерживает никакой критики, последний раз до игры прошлого тура против "Уотфорда", "горожане" оставляли свои ворота на замке 8 матчей назад 29 октября. В тоже время за последние пару недель "Арсенал" потерял практически всех своих основных защитников, да и до этого регулярно пропуская уже в 11 матчах подряд, думаю, не нарушит эту традицию и в воскресенье. "Обе забьют" - беспроигрышная ставка в предстоящем матче.