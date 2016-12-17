Спортинг-Брага: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на центральный поединок 14-го тура чемпионата Португалии.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Спортинг Лиссабон

Брага

Ключевые игроки

Руй Патрисиу

Бас Дост

Мауро

Ориентировочные составы

1 Патрисиу 35 Семедо 13 Коатес 31 Зегелар 21 Перейра 14 Карвалью 23 Сильва 16 Андре 99 Руис 10 Руис 28 Дост 28 Марафона 15 Баиано 6 Пинту 43 Уилсон 87 Гойяно 63 Мауро 7 Эдуарду 21 Орта 80 Шека 30 Алан 9 Хассан

Прогноз и ставки

18.12.2016 15:15

Обе команды не прошли в весеннюю стадию еврокубков. Это означает, что все силы можно сконцентрировать исключительно на Примейру и Кубок страны. Но все равно моральное состояние на текущий момент лучше у "Браги". Клуб прошлый матч первенства выиграл, а вот лиссабонцы капитулировали перед "Бенфикой", что отбросило на третье место.



Как уже указывалось выше, победа гостей выведет их на третье место. Поэтому "Спортинг" будет играть с удвоенной энергией. Все-таки команда не должна опускаться из трио лучших. Это может повлечь за собой серьезные кадровые перестановки.



Учитывая, что "львы" играют дома, многие ставят именно на них. Однако сейчас "Брага" способна преподнести сюрприз и не проиграть. Опыт у клуба есть, каждый игрок уже понял требования главного тренера. Поэтому можно ждать упорной борьбы до финальной сирены.



Хозяева будет владеть преимуществом на протяжении всего матча, однако это не помешает сопернику ярко огрызаться, совершая быстрые контратаки. "Брага" умеет играть вторым номером, сжимаясь у своих ворот, словно пружина. Пружина, готовая выстрелить.



Независимо от того, какой будет счет, наверняка голы будут забиты обеими сторонами. Не верится, что "пушкари" не реализуют хотя бы один шанс. Ну а "Спортингу" сам статус одного из фаворитов турнира диктует правило – забивать в каждом мачте.

Прогноз: 1-1

ОЗ 1.86

Ничья 3.26

Еще неделю назад казалось, что "Спортинг" близок к своей мечте по смещению с первого места "Бенфики". Однако очное противостояние с лидером первенства принесло разочарование в виде поражения со счетом 1:2. Теперь отставание от чемпиона составляет 5 очков. Вроде бы все начинать заново, но сразу же после поражения предстоит матч с "Брагой", которая отличается неуступчивым нравом и стремится потеснить кого-то из "Великой тройки" с первых позиций.Нас ждет интересное противостояние, в котором более мастеровитый "Спортинг" постарается отстоять свое третье место, не пропустив вперед "пушкарей". Многие полагают, что сделать это будет не так сложно, но упускают из виду один факт. Дело в том, что "Брага" поменялась с начала сезона. Теперь команда научилась подолгу контролировать мяч, создавать много опасных моментов. Дело за малым – реализовывать их. Получится ли сделать это против "Спортинга"? Ответ получим скоро.Никак "Порту" и "Спортинг" не могут сместить с первого места "Бенфику". Порой кажется, что вот именно в этом туре случится долгожданное для них событие, но лидер умудряется выйти сухим из воды. Так было в очном противостоянии "орлов" с прямыми конкурентами в борьбе за чемпионство.На текущий момент "Бенфика" занимает первое место, опережая "Спортинг" на 5 баллов. "Брага" же отстает от чемпиона 6 очков. Соответственно, будущие соперники занимают 3 и 4 места соответственно. В случае победы гостей, они твердо врываются в лидирующее трио и ставят в неловкое положение наставников лиссабонцев. А это может случиться, так как "львы" в последнее время не балуют стабильностью.Стоит отметить, что снизу подпирает "Витория Гимарайнш". Клуб тоже способен опередить неудачника будущего противостояния."Спортинг" уже сейчас находится в состоянии побитого зверя. Команда вылетела из Лиги чемпионов, не сумев пробиться даже в Лигу Европы. Во внутреннем первенстве случилось поражение от "Бенфики" в прошлом туре. Причем, соперник вел 2:0, мог даже увеличить счет, но все закончилось одним ответным голом. Таким образом, отставание от лидера вновь выросло до пяти очков, потеряно второе место. Есть риск поменять тренера, что вообще выльется в кошмарный сезон.Команде остается только одно – побеждать в следующих матчах и надеяться, что "Бенфика" оступится. Все-таки уход Слимани в "Лестер" некоторым образом сказался на атакующей мощи клуба. Вроде бы поначалу удавалось справляться без него, но в самый ответственный момент подвела уже защита. Здесь следует наводить порядки."Брага" уже прошла очередной перестроечный этап после смены главного тренера. Поначалу у команды не получалось играть в обороне, затем возникли проблемы в передней линии. Сейчас вроде бы все выровнялось. Дело осталось за малым – реализовывать свой потенциал середняками с более сильными оппонентами. Как показал прошлый сезон, "пушкари" немного пасуют перед лидерами. Играют на равных, а умудряются проигрывать. Если получится изменить данную тенденцию, то можно подумать о Лиге чемпионов.В прошлом туре удалось наконец-то забить 3 безответных гола, которые были отправлены в ворота "Пасуш де Феррейра". Это своего рода отместка за поражение от "Шахтера" в Лиге Европы. Напомним, в рамках группового этапа турнира команда проиграла 2:4 и не пробилась в весеннюю стадию. Получается, что встречаются два удачника еврокубков, чтобы выяснить, на чьей стороне удача в этот раз.Голкипер привлек к себе внимание многие клубы из других чемпионатов. Вполне возможно, что в зимнюю паузу сменит Португалию на Испании или Англию. Пока же достойно защищает цвета "Спортинга", зачастую выручая своих партнеров после ошибок. В13-ти играх в Примейре пропустил 12 мячей. Особняком стоит противостояние против "Бенфики", когда не получилось стать палочкой-выручалочкой. Но наверняка голкипер взял себя в руки, и снова будет радовать своей реакцией и умелыми действиями на выходах. Его контракт заканчивается летом 2022 года. Но вряд ли доиграет его до конца. При росте 190 см и отличной реакции является лакомым куском для многих клубов. Трансферная стоимость составляет 16 млн. евро.Постепенно возвращается на свой прежний уровень после того, как взял небольшую паузу. В последних двух матчах дважды отличился. Однако его гол в ворота "Бенфики" не принес радости, так как только сократил отставание в счете. Именно голландец должен заменить Слимани, ушедшего в "Лестер". Временами это получается, но пока еще нет того взаимодействия с партнерами, которое необходимо для чемпионской игры. С другой стороны, форвард забил 8 голов за 10 матчей в Примейре. Показатель, достойный похвалы. Дост предпочитает играет по центру, постоянно находясь на острие атаки. По всей видимости, выйдет с первых минут, так как именно голландец сейчас является главной ударной силы в атаке для "Спортинга".Мауро – именно тот игрок, от которого многое зависит в центральной зоне. Бразилец находится в расцвете лет и намерен доказать, что способен выступать на протяжении всего сезона на высоком уровне. Ему 26 лет и наверняка клубное руководство заинтересованно в том, чтобы оставить его в своей структуре. Мауро мало забивает, зато здорово умеет разрушать атаки команды соперника. Кроме того, часто помогает партнерам в передней линии. Нет сомнений в том, что выйдет с первых минут матча. Тем более, против такого оппонента, как "Спортинг".Команды умеют забивать, о чем говорит статистика. После 13-ти туров забито по 24 мяча. Удивительно, но и пропущено одинаковое количество голов – 12. Можно предположить, что створ ворот ни один, ни второй голкипер, не оставит вне прикосновенности.Принято считать, что фаворит дома обязательно выигрывает, даже если принимает соперника, которого не отнесешь к слабым. В футболе бывает всякое и вполне может случиться так, что "Брага" возьмет ничью.