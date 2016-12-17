Ювентус - Рома: превью

Soccer365.ru рассказывает о предматчевых раскладах на центральный поединок 17-го тура чемпионата Италии.



Фото: soccer365.ru

Турнирное положение

Новости команд

Ювентус

Рома

Ключевые игроки

Миралем Пьянич

Диего Перотти

Эдин Джеко

Ориентировочные составы

1 Буффон 12 Сандро 3 Кьеллини 15 Барцальи 26 Лихтштайнер 8 Маркизио 27 Стураро 6 Хедира 5 Пьянич 9 Игуаин 21 Дибала 1 Щенсный 2 Рюдигер 20 Фасио 44 Манолас 33 Эмерсон 16 Де Росси 6 Стротман 8 Перотти 4 Наингголан 92 Эль-Шаарави 9 Джеко

Слова перед матчем

Матч не станет решающим в борьбе за скудетто. Но он важен, ведь фактически "Ювентус" завтра будет играть, имея только одно очко преимущества. Если хотим остаться на вершине таблицы до Рождества, то нужно добиться результата. "Роме" затем предстоит домашний матч с "Кьево", а мы будем играть за Суперкубок Италии в Дохе.

главный тренер Ювентуса

Прогноз и ставки

17.12.2016 14:45

Грядущий матч может серьезно осложнить задачу "Ромы" по прерыванию гегемонии "Ювентуса". Если римляне не совладают с туринцами, которые пока выиграли все восемь домашних матчей, то разрыв увеличится с четырех до семи очков, что никак не вдохновит гостей перед небольшой рождественской паузой. Понятно, что такой гандикап - это никак не гарантия чемпионства, но пока нет Лиги чемпионов "Ювентус" может и нарастить отрыв, учитывая, что на выезде "Рома" регулярно теряет очки. Гости приедут в Турин в относительно оптимальном составе, так как именно без Салаха и были обыграны "Лацио" и "Милан". Нельзя не отметить положительные сдвиги по части обороны, которая перестала пропускать пачками голы от рядовых клубов.



"Ювентус" после поражения от "Дженоа" полностью восстановился, добыв две важные и психологически сложные победы, так как были прерваны серии побед "Аталанты" и домашняя череда "Торино" без поражений. Отлично работает атака "Старой синьоры", а дома команда Аллегри в текущем сезоне показывает исключительно сбалансированный футбол, не потеряв ни одного очка. Стоит отметить, что "Ювентус" отлично играет против команд Спаллетти. Лучано в качестве наставника проиграл 17 из 21 поединка с туринским клубом, добыв всего одну викторию. В 82 гостевых очных битвах "Рома" выиграла всего восемь раз и в 21 сражении поделила очки, но в последних пяти выездных поединках уступала "черно-белым", да и сейчас явно не идет фаворитом, хотя на мировой исход наиграть вполне способна, если оборона будет снова на высоте. Думается, что "Ювентусу" пора оступиться, а "Роме" все же закрутить интригу по-новому.

Прогноз: 1-1

ОЗ 1,62

"Ювентус" продолжает удерживать первое место в Серии А с 39 очками в активе. "Старая синьора" может похвастаться лучшей обороной в лиге, пропустив всего 14 мячей, а также лишь на один гол уступает лучшей атаке чемпионата, которая принадлежит "Роме". В активе команды Аллегри 35 голов, 23 из которых удалось забить на своем поле, где у "черно-белых" идеальный показатель - 8 побед при шести пропущенных мячах."Рома" занимает второе место, уступая "Ювентусу" четыре очка. Сразу понятно, что поединок имеет колоссальную важность, так как в случае поражения отставание в семь очков ударит по амбициям гостей, которые предпочитают все же разрыв в один балл. Римляне выиграли 11 из 16 сражений, пропустив всего на два мяча больше своих соперников. Однако на выезде "волки" все же не так тотальны, как у себя дома. Если в родных стенах у "Ромы" идеальный результат с восемью викториями, то в гостях команда Спаллетти имеет шестой показатель с тремя викториями в восьми встречах, хотя в последних пяти матчах "Рома" уступила всего однажды, а в минувших двух обыграла "Лацио" и "Милан", что уже должно насторожить "Ювентус".Главным событием для "Ювентуса" на этой неделе была жеребьевка матчей плей-офф Лиги чемпионов. Можно сказать, что туринцам повезло. "Порту" - это не самый опасный из возможных соперников, хотя как раз "Рома" отлично знает, на что способны португальцы, так как именно они в квалификации выбили "волков" из Лиги чемпионов. Начинается трансферный период и новые слухи связывают "Юве" с новыми сделками. Известно уже, что Симоне Дзадза вернется в стан "Старой синьоры", так как в "Вест Хэме" у него не заладилось. Поговаривают, что молодым форвардом активно интересуется "Валенсия". На неделе "Юве" продлил контракты Ругани и Стураро. Молодежь туринцы удерживают, хотя серьезная конкуренция на позиции форвардов не дает возможность талантливому Дзадзе проявить себя."Рома" также узнала соперника по 1/16 финала Лиги Европы. Оппонент достался очень непростой. С "Вильярреалом" вполне можно играть дома, а вот в гостях римлян ждет сложное противостояние, но до него еще далеко. Пока же команда Спаллетти сконцентрирована на том, чтобы сократить отставание от туринцев до одного очка. Правда, история очных встреч явно не на стороне гостей, которые с 2010 года в гостях в рамках Серии А не выигрывали у "Ювентуса". Известно, что данную встречу точно пропустит Франческо Тотти, однако возобновил тренировки Мухаммед Салах, поэтому есть шанс увидеть на поле одного из лидеров атак "Ромы". Отдельной строкой идет сюжет о грядущей игре Миралема Пьянича против своего бывшего клуба. Его летний переход в стан "Ювентуса" даже сравнивался со сменой Гонсало Игуаином "Наполи" на "Старую синьору", однако сами игроки отмечают, что никакого дополнительного накала не существует.Несмотря на возможный выход в стартовом составе Гонсало Игуаина и Паоло Дибалы, в этом матче ключевая роль может быть отведена Миралему Пьяничу, который не только будет максимально мотивирован на эту игру, но и просто находится в отменной форме. 26-летний босниец в минувших шести встречах во всех турнирах отдал три передачи и забил три мяча, а в прошедших четырех домашних матчах записал на свой счет три передач и гол. Уж он то наверняка знает слабые места в защите римлян, поэтому к нему будет пристальное внимание со стороны редутов соперника.Уже три матча подряд не может забить Эдин Джек, который ударно начал сезон. Интересно, что и Диего Перотти, который почти идеально отыграл против "Пескары" "молчит" уже два сражения кряду против более мощных соперников, которые были обыграны. Однако наверняка кому-то из этой парочки все же удастся прервать свои сухие серии, тем более что до них Диего и Эдин выдавали просто отменные встречи. Напомним, что Перотти в минувших шести встречах отдал четыре передачи и забил два мяча. Джеко после пяти голов в двух матчах, ждет своего следующего шанса.Если же вернется Мохаммед Салах, то защите туринцев придется попотеть в два раза интенсивней.Аллегри за исключением Бонуччи и Дани Алвеса может рассчитывать на боевой состав. Наверняка в старте выйдут Дибала и Игуаин, хотя Манджукич в последних встречах был неплох. В средней линии сыграет Хедира, Маркизио, Пьянич и Стураро, а вот в защите Аллегри может выставить четырех игроков, в отличие от своей излюбленной схемы в три "бека". Наставник хочет дать больше пространства Пьяничу. Ожидается, что в обороне сыграют Сандро, Кьеллини, Барцальи и Лихштайнер. В рамке ворот станет Буффон, который исключил вариант продолжения карьеры после 2018 года.Участие Салаха под вопросом, поэтому пока не будем включать его в стартовый состав. Наверняка расстановка будет схожа с прошлым матчем, когда на острие был Эдин Джеко. Под ним распложатся Перотти, Наингголан и Эль-Шаарави. В опорной зоне сыграют де Росси и Стротман, а в защите с первых минут появится Рюдигер, Фасио, Манолас и Эмерсон. Перес и Флоренци точно не готовы играть, как и Вермален. На воротах станет незаменимый Щенсны.Отметим, что "Ювентус" в минувших пяти домашних встречах только один раз удержал свои ворота в неприкосновенности. "Рома" на выезде забивает регулярно, не сумев пробить оборону "фиалок" в самом начале чемпионата и "Эмполи", поэтому ставка "обе забьют" интересна к рассмотрению.Также стоит отметить тот факт, что 25 из 35 своих мячей "Ювентус" забил во втором тайме. Аналогичный перекос в результативности есть и у "Ромы". "Волки" во второй половине матчей оформили 25 из 36 голов, поэтому стоит обратить внимание на следующую ставку: второй тайм результативней первого.