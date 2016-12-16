АПЛ: прогноз на 17-й тур

Soccer365.ru поделился своими размышлениями относительно матчей 17-го тура чемпионата Англии.

17.12.2016 07:30

Не позавидуешь "Кристал Пэлас", который за 4 дня сначала сыграл с "Манчестер Юнайтед" 1:2, а теперь примет "Челси", набравший отличный ход. В игре с командой Моуринью "стекольщики" сыграли сильно и организованно в обороне впервые за долгое время, не дотерпев всего несколько минут до ничьей. Ну а в атаке у "Кристал Пэлас" полный порядок, в 8 последних встречах команда неизменно забивала.



"Челси" Антонио Конте продолжает уверенно двигаться по турнирной дистанции Премьер-лиги, выиграв уже 10 матчей подряд, и по праву лидируя с 40 очками в активе. В двух матчах, сыгранных на этой неделе, "аристократы" действовали прагматично и добились двух побед с минимальным счётом 1:0 над "Вест Бромвичем" и "Сандерлендом". Потратив на победу столько сил сколько необходимо, не больше и не меньше. Отмечу интересный факт из истории "Челси": команда 4 раза подходила к Рождеству на первой позиции в чемпионате и во всех четырех случаях становилась чемпионом.



"Кристал Пэлас" классно сыграл против "Манчестер Юнайтед" в обороне, думаю, что дважды за неделю команде не удастся сыграть надёжно в обороне, да и нынешний "Челси" сильнее "красных дьяволов".

Прогноз: 1-2

17.12.2016 10:00

Для "Вест Хэма" настала пора набирать очки в чемпионате, после серии из встреч с "Челси", "Эвертоном", "Сток Сити", "Тоттенхэмом", дважды "Манчестер Юнайтед", "Арсеналом" и "Ливерпулем", где команде Билича в её нынешнем состоянии практически не где было зацепиться за очки. В прошлом туре "молотобойцы" дома переиграли "Бернли" 1:0, впервые победив в чемпионате с 22 октября, и главное, показав хорошую игру. Ожидаю продолжения и в субботнем матче.



Нынешний "Халл Сити" не дотягивает до уровня Премьер-лиги, в первую очередь в игре в обороне, две последние встречи "тигры" пропускали по три мяча: "Кристал Пэлас" 3:3 и "Тоттенхэм" 0:3. Плюс на выезде команда совершенно беспомощна, не забивая уже в 4 матчах подряд и проиграв 6 игр кряду с общим счётом 2-19.



"Вест Хэм" оживает понемногу, чего не скажешь о "Халл Сити", поэтому в этой игре без вопросов успех останется за лондонцами.

Прогноз: 3-1

17.12.2016 10:00

"Мидлсбро" не выдерживает темпа Премьер-лиги, уступив в обоих матчах этой недели "Саутгемптону" 0:1, и попав под горячую руку "Ливерпулю" среди недели 0:3. Эти поражение отбросили "речников" на 17 позицию в чемпионате, дальше им отступать некуда, в игре с прямым конкурентом нужно показывать свою силу.



"Суонси" исключительно домашняя команда, на выезде валлийцы играют слабо как в обороне, так и в атаке, в декабре дважды проиграв "Тоттенхэму" 0:5 и "Вест Бромвичу" 1:3, при этом выиграв два последних матча на своём поле.



"Мидлсбро" дома в нынешнем сезоне играет не лучшим образом, но "Суонси" в гостях играет просто ужасно, в 8 матчах набрав 4 очка. Поэтому в матче соседей по турнирной таблице важную роль сыграет именно поле, а так как дома играют "речники", то и очки они наберут в этой игре в любом случае.

Прогноз: 2-0

12.12.2015 10:00

"Черные коты" проиграли оба свои матча за последнюю неделю, "Суонси" 0:3 на выезде и "Челси" 0:1 дома. Но поражение поражению рознь в домашней игре с лидером сезона команда Мойеса сыграла очень сильно, и будь соперник проще, без сомнений набрала бы очки. Прогресс в игре "Сандерленда" заметен не вооружённым глазом, думаю, не долго хозяевам осталось замыкать таблицу Премьер-лиги, если они продолжат в том же духе.



"Уотфорд" проводит сезон на хорошем уровне и недаром занимает 11 место в Премьер-лиге с 21 очком. Дома команда Мадзарри способна доставить неприятности любому сопернику. А вот игра в гостях у "шершней" в последние туры не ладится, три поражения подряд с общим счётом 2-11, здесь итальянскому наставнику нужно ещё решать много вопросов, чтобы стабильнее выступать и на чужих полях.



"Сандерленд" за последние 2 месяца, на своём поле проиграл только "Арсеналу" и "Челси", за это же время "Уотфорд" ни разу не выигрывал на выезде. Вывод напрашивается сам, минимум "черные коты" не проиграют в этой встрече. Ну а любители риска и высоких коэффициентов могут поставить и на победу хозяев.

Прогноз: 2-1

17.12.2016 10:00

"Сток Сити" провёл уже 4 сильных игры подряд, и пусть в двух последних матчах набрал только 1 очко, нужно учитывать что "гончары" проиграли на выезде в борьбе "Арсеналу" 1:3, а в игре с "Саутгемптоном" больше часа играли в меньшинстве, и отстояли ничью 0:0. Хьюз нашёл подход к своим игрокам и "Стик Сити" заиграл, жду от команды дальнейшего прогресса.



Игра "Лестера" на выезде это похоже неизлечимый диагноз, 8 матчей сыграно, набрано одно очко, забито 6 мячей при 19 пропущенных. Создаётся такое впечатление, что "лисы" ещё до матча на выезде его уже проиграли, неважно с кем им играть.



"Сток Сити", если брать последние матчи, выглядит целостнее и сильнее "Лестера", особенно на своём поле. Поэтому нет сомнений, что хозяева наберут очки в матче 17 тура.

Прогноз: 2-1

17.12.2016 12:30

Тони Пьюлис создал очень хорошую команду на стадионе "Хоторнс". Нынешние "дрозды" ни одному сопернику очки без боя не отдадут, и нынешняя 7 позиция в Премьер-лиге с 23 очками лишний раз подтверждает силу хозяев. Пьюлис строит игру "Вест Бромвича" от силы и умений соперника, и всегда находит способы противостоять оппонентам. В последнем туре блеснул главный на сегодня нападающий "дроздов" Соломон Рондон, трижды забивший головой в игре с "Суонси", и принёс победу своей команде 3:1.



"Манчестер Юнайтед" после серии дурацких ничьих, наконец, одержал две победы кряду в чемпионате, показав хорошую игру и не намерен останавливаться на достигнутом. Нет сомнений что "боксинг дей" Моуринью и его команда намерены пройти без очковых потерь, и тем самым вернуться в гонку за титул. Игра у "красных дьяволов" есть, теперь нужно избежать травм и быть в игре с первой и до последней минуты матча.



Не сомневаюсь, что матч с "Вест Бромвичем", не будет лёгкой прогулкой для команды Моуринью, но терять очки гостям уже нельзя в 2016 году. Ожидаю встречу в стиле "Кристал Пэлас": "Манчестер Юнайтед" 14 декабря.

Прогноз: 1-2

18.12.2016 08:30

"Борнмуту" могут позавидовать большинство клубов Премьер-лиги, "вишенки" играют стабильно сильно дома, и слабо на выезде, что позволяет команде занимать 10 место в таблице чемпионата. Статистика говорит сама за себя в 7 играх на домашнем стадионе "вишни" одержали 5 побед, набрав 16 очков. Последними жертвами "Борнмута" на его поле стал "Ливерпуль" 4:3 и "Лестер" 1:0.



"Саутгемптон" в последних играх выглядит неприступно в обороне, не пропуская в 4 из 5 последних встреч в чемпионате, но в атаке "святым" не хватает драйва, в тех же 5 играх забито всего 2 мяча. Игра на выезде не относится к сильным сторонам команды Пюэля, первый и последний раз в Премьер-лиге она побеждала ещё 25 сентября.



Исторически матчи "вишен" и "святых" не были результативными, предстоящая игра, думаю, также не будет изобиловать голевыми моментами и голами. Тотал меньше выглядит беспроигрышной ставкой в этой паре. Ну а если брать победителя матча, то хозяева выглядят предпочтительнее.

Прогноз: 1-0

18.12.2016 11:00

"Манчестер Сити" играет нестабильно в чемпионате, победив в прошлом туре "Уотфорд" 2:0, прервав серию из двух поражений подряд, от лидера нынешнего сезона "Челси" 1:3 и действующего чемпиона Англии "Лестера" 2:4. Дома "горожане" играют стабильнее, чем на выезде, но не стоит забывать, что продолжает отбывать дисквалификацию главная ударная сила "Сити" Серхио Агуэро, а это большая потеря для команды, так как по сути больше в команде нет классных нападающих.



"Арсенал" стал главным разочарованием прошлого тура в Премьер-лиге, "канониры" в первом тайме не давали "Эвертону" даже вздохнуть, но сыграли вничью 1:1, хотя должны были побеждать. Во второй половине матча остановились и в итоге потерпели первое поражение в чемпионате с 14 августа, уступив "ирискам" 1:2, и опустились на третье место в Премьер-лиге с 34 очками. Поражение в минувший вторник стало первым, выездным для "Арсенала" в 2016 году.



"Канониры" не проигрывают "горожанам" с 14 декабря 2013 года 6 матчей подряд. Предстоящий матч во многом решающий для обеих команд в плане борьбы за титул, и "оплеуха" в прошлом туре должна взбодрить команду Венгера, которая не только продлит свою удачную серию в играх против "Манчестер Сити"", но и победит на "Этихаде".

Прогноз: 1-2

18.12.2016 11:00

"Тоттенхэм" дважды проиграл за последний месяц в чемпионате, а три матча выиграл, причём с крупным счётом: "Суонси" 5:0, "ЦСКА" 3:1 и "Халл Сити" 3:0. Отмечу, что "шпоры" удачно играют на своём поле, набрав 20 очков в 8 матчах, ни разу не проиграв.



В то время как "Бернли", команда своего поля, на выезде играет ужасно, в 7 матчах забив только 1 мяч, в минувшую среду потерпела очередное поражение на выезде, на этот раз от "Вест Хэма" 0:1.



В этом матче всё предельно ясно как по мне, "Тоттенхэм" сильно играет дома, редко теряя очки на своём поле, в то время как "Бернли", покидая свой стадион, из клуба Премьер-лиги превращается в команду уровня Лиги 1, третьего по силе английского дивизиона. Ожидаю сухой разгром в исполнении "шпор".

Прогноз: 3-0

19.12.2016 15:00

"Эвертон" в игре прошлого тура показал, что характера команде не занимать, и дома "ириски" бьются за каждое очко до последних секунд матча. Подопечные Кумана прервали свою серию неудач победой над непобедимыми "канонирами" 2:1, и этот успех должен стать отправной точкой дальнейшего прогресса команды. На своём поле "Эвертон" несмотря на все проблемы в нынешнем сезоне, не проигрывал 8 матчей, 4 ничьи и 4 победы.



"Ливерпуль" неприятно удивил в играх с "Борнмутом" и "Вест Хэмом", команда Клоппа летела вперёд, забила 5 мячей, но в тоже время пропустила 6 раз и набрала в этих встречах всего 1 очко. В последней игре чемпионата "мерсисайдцы" сыграли образцово, переиграв 3:0 "Мидлсбро", но, никто не гарантирует, что неудачи в обороне не повторятся в дерби.



Ливерпульское дерби старейшее в Англии, и всегда становится украшением чемпионата, или хотя бы тура. Обоим тренерам есть что доказывать у руля своих команд, поэтому матч ожидается напряжённым и боевым. В этой игре никто не захочет проиграть, а мысли соперников будут только о победе. Хотя в итоге думаю, игра завершится боевым миром.

Прогноз: 1-1