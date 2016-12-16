Примера: прогноз на 16-й тур

Soccer365.ru представляет свои размышления относительно пятнадцатого тура чемпионата Испании сезона 2016/17.

16.12.2016 14:45

Перед началом тура команды занимают соседние места в турнирной таблице - хозяева идут 13-ми, а гости расположились следом. "Алавес" не совсем типичный середняк. Все дело в том, что большую часть своих очков он заработал на чужих стадионах (11 из 18), обыграв "Вильярреал" и "Барселону", тогда как дома может похвастаться только одной победой над "Гранадой". В том матче команда забила три мяча, а вот в остальных домашних играх больше одного не забивала. "Бетис" не слишком хорошо действует в гостях, но здесь за одно очко ему вполне по силам побороться.

Прогноз: 1-1

17.12.2016 07:00

"Спортинг" за последние 12 игр смог обыграть только "Осасуну" - одного из аутсайдеров чемпионата. "Вильярреал" - команда более солидная и классная. Да, "подводники" не так успешно, как им бы хотелось, действуют в гостях, но уверенная победа над "Атлетико" в прошлом туре должна придать команде сил и уверенности. Если "желтая субмарина" намерена по итогам чемпионата побороться за место в топ-4, то в таких поединках не имеет права терять очки.

Прогноз: 0-1

17.12.2016 10:15

Мадридцы переживают не лучшие времена. Разговоры об уходе Симеоне не идут команде на пользу – ее лихорадит. Победа 3-0 в гостях над "Осасуной", потом нули в матче с "Эспаньолом", а в прошлом туре полная противоположность – 0-3 в Вильярреале. Вот так за 2 недели болельщики команды смогли ощутить на себе полную гамму чувств относительно добытых результатов. В гости приезжает "Лас-Пальмас" - соперник неприятный, но если не допустить недооценки, то вполне проходимый. "Островитяне" лишь однажды побеждали в гостях, да и то дело было в самом первом туре. Увезти очки из Мадрида гостям будет крайне проблематично, тем более, что "матрасники" будут злы после поражения.

Прогноз: 2-0

17.12.2016 12:30

"Гранада" подает признаки жизни. Да, не все получается, но наконец-то добыта первая победа в сезоне, да и вообще, в 4 из 5 последних игр команда набирала очка, так что впору говорить о какой-то стабилизации ситуации. Удалось даже оторваться от дна турнирной таблицы, но работа по выползанию из зоны вылета предстоит трудная, как и отчетный поединок, ведь в нем "Гранаде" будет противостоять "Реал Сосьедад". Баски хороши на этом отрезке сезона, хоть и у них случаются провалы. Иначе как 1-5 от "Депортиво" назвать сложно. Команда из Сан-Себастьяна забивает уже на протяжении 9 игр, тогда как хозяева пропускали в 6-ти турах подряд. Думается, что выводы из последнего гостевого поражения подопечные Сакристана сделали. Если да, то гости должны побеждать.

Прогноз: 1-2

17.12.2016 14:45

"Севилья" в двух турах подряд играла в гостях, поэтому болельщики на "Рамон Санчес Писхуан" уже заскучали за своими любимцами, которые традиционно выступают в родных стенах очень здорово. Лишь поражение от "Барселоны" портит Хорхе Сампаоли и его подопечным статистику домашних встреч – 6 побед и 1 поражение. В прошлом туре андалусийцы благодаря хет-трику Иборры победил в гостях "Сельту", при этом не пропустили в ответ, чего с ними давненько не случалось. Однако, нынешняя "Малага" очень падкая на голы – "медузы" отличались в 8 из 9 последних игр, не сумев забить лишь в ворота "Барсы". Думается, что игра получится обоюдоострой, не обойдется и без нервотрепки, которую любит устроить своим зрителям "Севилья", а там кому больше повезет.

Прогноз: 3-2

18.12.2016 10:15

"Леганес" уже смирился со своей участью. Команде прочили перед стартом сезона борьбу за выживание и она ее ведет, хотя на старте сезона могло показаться, что можно будет побороться даже за топ-10. Из 9-ти последних игр удалось выиграть только одну, да и то у аутсайдера "Осасуны". Тем не менее, нельзя не отметить цепкость команды, которая борется за очки в каждой игре. Последние поединки с "Вильярреалом" и "Лас-Пальмасом" тому подтверждение. Будет биться она и в предстоящей игре, ведь в гости приезжает "Эйбар", который в гостях ведет себя довольно скромно, и не против мирового исхода, а он вполне вероятен в этой игре.

Прогноз: 1-1

18.12.2016 14:00

Встреча на "Месталье", изначально запланированная на 18 декабря, перенесена на более поздний срок в связи с участием королевского клуба в Клубном Чемпионате Мира.

Прогноз: 0-0

18.12.2016 12:30

Встречаются команды из нижней части турнирной таблицы, а применительно к гостям можно смело сказать – главные неудачники первых 15-ти туров. В активе "Депортиво" всего одна победа в последних 8-ми играх, но бросить камень в огород галисийцев язык не повернется. Календарь был не слишком милостив к ним, да и последние 2 тура команда выглядела просто здорово. Победа 5-1 над нынешним "Реал Сосьедадом" дорогого стоит, а как команда билась на "Сантьяго Бернабеу", где вела в счете до 84-й минуты!? Что касается "Осасуны", то у нее 5 поражений подряд. Ладно в матчах с "Атлетиком" и "Барселоной" не взять очков, но в поединках с "Алавесом", "Леганесом" и "Спортингом" (конкурентами в борьбе за выживание) их отсутствие навевает на грустные мысли. Если "Депор" не сломала проигранная на последних секундах игра в Мадриде, то гостям здесь мало что светит.

Прогноз: 2-0

18.12.2016 14:45

Каталонское дерби, в котором "Барселона" принимает своих соседей по городу из "Эспаньола". Как бы не складывался сезон для "попугаев" в разные годы, их задача в этих матчах сводится к тому, чтобы напакостить "сине-гранатовым" и отщипнуть у них пару очков. О большем "Эспаньолу" в последнее время заикаться не приходилось. В особенности трудными оказываются для "Барсы" поединки на "Корнелья-Эль Прат", но и на "Камп Ноу" хозяева периодически сталкивались с проблемами. Очередная из них может состоять в том, что "Эспаньол" очень здорово играет в защите последние туры. До минувшего уик-энда у команды и вовсе была серия из 5 сухих поединков подряд, но ее оборвал "Спортинг". Тем не менее, 7 сухарей в 9 последних играх не отметить нельзя. Гости запрутся на своей половине и если "Барсе" не удастся в первом тайме вскрыть их оборону, то… Впрочем, со здравствующим Иньестой все должно получиться, хотя не исключено, что матч будет развиваться по сценарию того, что был у "Барселоны" с "Гранадой", когда победа далась команде очень нелегко.

Прогноз: 2-0

19.12.2016 14:45

Закрывать тур будет интересный поединок в Бильбао, где местный "Атлетик" примет "Сельту". Коллектив из Виго не выигрывал в гостях уже 4 матча подряд. Не сулит ему виктории и предстоящий выезд на "Сан Мамес", где "Атлетик" всегда смотрится очень мощно и вдохновенно. Об этом говорит и статистика последних игр – в 6-ти играх в Бильбао очками удалось разжиться "Осасуне", да и то при должном везении. "Атлетик" довольно успешно действует против "Сельты" в последние сезоны на родном стадионе, поэтому наш выбор в пользу басков и на этот раз.

Прогноз: 2-1