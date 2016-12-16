Эредивизия: прогноз на 17-й тур

Soccer365.ru делится ожиданиями от поединков чемпионата Голландии. Анализируем семнадцатый тур.

16.12.2016 14:00

На неделе "Херенвен" хоть и с трудом, но всё же преодолел стадию 1/8 кубка страны. Для того, чтобы закончить этот год ещё более удачно, команде осталось только переиграть упрямый коллектив из Тилбурга.



Сам же "Виллем II", скорее всего, будет доволен и ничейному результату, ведь это будут не только добытые очки, но ещё и пятый беспроигрышный матч подряд. По-моему, о таком завершении года можно только мечтать.



Даже несмотря на дополнительный матч в календаре "суперфризов" и, как следствие, дополнительную нагрузку, фаворитами этой игры считаются именно гости. Хозяева, конечно, постараются показать свои клыки, выжать из себя максимум, сохранить хотя бы сухие нули на табло (как в прошлых двух домашних встречах), но вот сам "Херенвен" вряд ли согласится плясать под их дудку.

Прогноз: 0-2

17.12.2016 12:30

Конец беспроигрышной серии "жёлто-чёрных" пришёл уже на прошлых выходных. Ровно семь поединков кряду "Рода" шла без поражений, но в самый ответственный момент споткнулась о камень в виде "Гронингена". "Утрехт", кстати, тоже может стать тем камнем, который доставит серьёзных проблем хозяевам, поэтому парням нужно быть крайне осторожными.



Команда Эрика тен Хага обязана подойти к этой дуэли в прекрасном, приподнятом настроении. В четверг подопечные тренера совершили сумасшедший comeback в игре против "Зволле", что и позволило им попасть в следующий раунд кубка Нидерландов. Не исключено, что эта волевая победа добавит коллективу ещё большей решительности и уверенности.



Не думаю, что после проигрыша гронингенцам "Рода" совершила какую-то перезагрузку, после которой команде снова начнут улыбаться фортуна и кураж. Начать свою новую беспроигрышную серию с этого поединка им будет трудно, и это факт. "Утрехт" приедет в Керкраде за очками, и, скорее всего, именно за тремя.

Прогноз: 0-1

17.12.2016 13:45

В последних матчах роттердамцы практически не замечают своих соперников, переигрывая их не только убедительно, но ещё и красиво. В последнем туре под горячую руку "Фейеноорда" попал алкмарский АЗ, а теперь же, видимо, очередь "Витесса".



Единственное, что может придать сил гостям, - это, наверное, их нынешняя статистика выступлений против роттердамских коллективов. Ни "Спарте", ни "Эксельсиору" "Витесс" в этом сезоне не проиграл. Кто знает, может быть и "Фейеноорду" не удастся раскусить этот крепкий орешек.



Вряд ли гости сумеют серьёзно удивить хозяев поля. "Жёлто-чёрные" не способны сейчас сотворить сенсацию, тем более на чужом стадионе. Их футболу всерьёз не хватает той стабильности и надёжности, в которой они так нуждаются. В этом плане перевес полностью на стороне роттердамцев, от которых я жду не разгромную, но уверенную победу.

Прогноз: 2-0

17.12.2016 14:45

Последние матчи для обеих команд получились очень разными. АЗ, например, вообще ничего не смог противопоставить "Фейеноорду", и такой расклад событий вряд ли обрадовал Йон ван ден Брома. "Твенте", в принципе, тоже не продемонстрировал идеальной игры с "Аяксом", но несмотря на это, команда всё же добыла победу. Наверное, слово "добыла" здесь самое подходящее, ведь "кони" забили единственный свой гол с пенальти, причём на последних минутах.



Не совру, если скажу, что абсолютно любая сторона может выйти из этой дуэли триумфатором. АЗ, конечно, приедет сюда с одной целью - реанимировать доверие тех болельщиков, которые разочаровались в команде после последнего поражения. У "Твенте" же задача попроще - постараться продолжить свою домашнюю традицию, которая насчитывает уже семь игр без потерянных баллов. Велика вероятность того, что этот матч закончится вничью.

Прогноз: 1-1

18.12.2016 06:30

Игры на выезде в этом сезоне неймегенцам даются с огромным трудом. Абсолютно точно, что и в этом матче НЕК так просто очки не возьмёт. "Эксельсиор" может показать сильную и опасную игру, особенно на своём стадионе, поэтому лёгкой прогулки у гостей точно не получится.



Концовка года нам показала, что и у этих клубов есть свой характер, независимо от того, где они находятся в турнирной таблице. Очень хочется верить, что во второй половине сезона он принесёт им намного больше баллов, чем в первом.



Мой прогноз на это противостояние - победа "красно-чёрных". Очень слабо верится в то, что НЕК сумеет в Роттердаме навязать свой футбол. А если даже у него это и получится, то хозяева постараются мгновенно за это наказать.

Прогноз: 2-1

18.12.2016 08:30

Если "Гронинген" сможет обыграть в этом туре одного из аутсайдеров лиги, то первую половину сезона в исполнении "бело-зелёных" вполне можно будет считать удачной, и это всё при том, что старт игрового года у команды откровенно не удался.



У "орлов" же всё куда тяжелее - даже победа в этом туре не облегчит их положение. Как бы там ни было, во втором круге им всё равно кровь из носу нужно будет прыгать выше головы.



"Гронингену" по зубам добыть четвёртую домашнюю победу подряд, ведь в гостях будет один из самых удобных соперников в лиге. За восемь туров на чужом поле "Гоу Эхед Иглс" добыл всего один балл, и я не думаю, что что-то в этом плане изменится после этого поединка. Хозяевам главное - не придумать себе проблем на пустом месте.

Прогноз: 2-0

18.12.2016 08:30

"Цапли" снова свернули не на ту тропу, потому ждать от них хороших результатов будем, наверное, уже после зимнего перерыва. Последние четыре тура "Ден Хааг" безвольно проиграл, и такое мы наблюдаем, кстати, уже не в первый раз. Возможно, руководству клуба всерьёз стоит задуматься о смене тренера, иначе следующий сезон они могут начать уже лигой ниже, в "Эрстедивизи".



"Спарта" проиграла в чемпионате две дуэли подряд, но вот игру в рамках кубка она выиграли. Не сомневаюсь, что стадия 1/4 - это не предел мечтаний коллектива, потому вся борьба за трофей у них ещё впереди. То же, в принципе, касается и "Эредивизи".



От этого матча жду только обоюдных атак. Уверен, и те, и другие изрядно поколют защиту оппонента. Взять роттердамцам тут три очка будет трудно, но побороться минимум за один балл им по силам.

Прогноз: 1-2

18.12.2016 08:30

В последнем поединке этого года "гераклиды" больше своих оппонентов постараются добыть эти важные три очка. Тем более, гости вымотанные и психологически сломленные (после крайне неудачного матча в среду). Другое, конечно, дело, получится ли это у них или нет.



Считать "Зволле" слабым соперником уж точно нельзя, несмотря ни на что, иначе можно серьёзно поплатиться за недооценку. Если "Хераклес" действительно это понимает, то добыть победу сможет, хоть это будет и не так просто.

Прогноз: 1-0

18.12.2016 10:45

Как гром среди ясного неба прервалась двадцатиматчевая серия "аяксидов" без поражений. В прошлом туре команда Петера Боша минимально оступилась в Энсхеде, хотя по игре, считаю, она выглядела довольно неплохо. Проигрыша, наверное, эти парни точно не заслуживали.



ПСВ, кстати, тоже не наиграл на поражение в прошлую субботу, но эйндховенцы, в отличие от амстердамцев, сумели оградить своего соперника от полноценной игры в футбол, за что и получили заслуженные три пункта.



Уже три сезона подряд команды толком не могут определить лучшего в очных встречах. Один из двух матчей, которые запланированы в сезоне, заканчивается триумфом "Аякса", а один триумфом ПСВ. В первую очередь, это говорит о высоком уровне соревнующихся клубов. И тем, и другим знакомо понятие "реванш", но самое главное - они умеют это применять на практике. Не знаю, получится ли и в этом сезоне нечто подобное, об этом мы узнаем уже позже. А вот что касается этой встречи, то в ней я вижу победителем только "Аякс". Думаю, сейчас к победе ближе Бош, а не Коку.

Прогноз: 1-0