Чемпионшип: прогноз на 22-й тур

Soccer365.ru продолжает знакомить своих читателей со вторым по силе дивизионом Англии под обзором 22-й тур.

16.12.2016 14:45

Уже второй домашний матч дарит "канарейкам" победу. Их игра еще далека от идеала, но уже начала приносить свои плоды. В последнем матче они смогли связать по рукам и ногам, нападающих достаточно крепкой "Астон Виллы", а еще раньше покуражились над "Брентфордом". Очень хорошо выглядела их оборона, которая стала гораздо меньше пропускать и может стать их ключом к возвращению в Премьер лигу.



"Хаддерсфилд" исправился за поражение от "Уигана" и снова начал победное шествие. Не слишком уверенно, но "Хаддерсфилд" держится в группе преследователей, которые уже порядком отстали от первых двух строчек, но еще ничего не потеряли в турнирной борьбе. Все же "Хаддерсфилд" не выездная команда, и рассчитывать здесь на очки им будет невероятно сложно. Сомневаюсь, что этот матч будет результативным, а вот успех хозяев вызывает куда меньше сомнений.

Прогноз: 1-0

17.12.2016 10:00

При абсолютном преимуществе "Ньюкасл" одолел на выезде "Уиган", который в последних матчах выглядел лучше "пивоваров". Если игра пойдет по тому же сценарию, то шансы хозяев здесь минимальны. Время расслабленности "сорок" уже прошло, теперь они попытаются вернуть то преимущество, которое у них было перед вторым местом, а для этого такие соперники, как "Бертон" весьма подходящие.



В домашних матчах "Бертон" достаточно успешен, но, как показала игра с "Хаддерсфилдом", даже на "Пирелли Стэдиум" он не в состоянии навязать борьбу лидерам. Даже забить в ворота "Ньюкасла" может стать для хозяев неразрешимой проблемой.

Прогноз: 0-2

17.12.2016 10:00

Наконец "Кардифф" вырвался из зоны вылета. Это справедливый результат, если учесть их последние игры, ведь в пяти последних матчах они имеют всего лишь одно поражение, и показывают при этом весьма неплохую игру.



"Барнсли" не смог развить свой успех и проиграл "Шеффилду". Преимущество хозяев в два мяча не выглядело заслуженным, ведь игра была абсолютно равной, а в некоторых моментах "Барнсли" даже превосходил своего соперника. Очень сложно выделить фаворита в этой игре, да, скорее всего, его здесь и нет. Наиболее реальным результатом выглядит ничья, в которой обе команды смогут показать все прелести своей атаки.

Прогноз: 1-1

17.12.2016 10:00

Очень удивил в прошлом туре "Ротерхэм", который смог выстоять и не наловить полную кошелку в матче с "Фулхэмом". При тридцати ударах хозяев, из которых одиннадцать пришлись в створ, всего лишь два мяча, пропущенных гостями выглядят невероятным везением, особенно если добавить незабитый в их ворота пенальти. Огромный минус для них, это, что они, скорее всего, лишились на этот матч Азаи Брауна, главного генератора атак "Ротерхэма".



"Совы" тоже продемонстрировали свою удачу, выйдя сухими из-под натиска "Барнсли", и к тому же, унеся в свою копилку очередные три очка. Эта игра имеет все шансы стать продолжением матча "Ротерхэма" против "Фулхэма", за тем лишь исключением, что будет не столь ярким и результативным.

Прогноз: 2-0

17.12.2016 10:00

Для "Уигана" победа над одной командой из верхней части таблицы сменилась тремя поражениями от куда более сильных соперников. Никому из них они не смогли забить, да и шансов у них было очень мало. Такие результаты поддерживают реноме самой слабой атаки чемпионата, которая забивает меньше одного гола за игру. В то же время оборона команды выглядит отлично, но этого не хватает для положительного результата.



Но для "трактористов" даже такой соперник выглядит сложным, ведь их дела в выездных матчах выглядят очень уныло. Они не выглядят совсем уж безнадежно, но их игре постоянно чего-то не хватает. Матч однозначно будет нерезультативным и победителя здесь, наверное, не окажется.

Прогноз: 0-0

17.12.2016 10:00

Сейчас есть такое ощущение, что победная серия "Дерби" должна прерваться. Первым звоночком стала их очень неуверенная игра в прошлом матче против "КПР", который значительно уступает нынешнему "Фулхэму". "Баранов" спасло просто чудо по имени Томас Инс, который единственным выпадом умножил на ноль все потуги "рейнджеров".



"Фулхэм" тоже находится в отличной форме, но порой валяет дурака и теряет очки на ровном месте. Такая неприятная особенность не позволяет им подняться гораздо выше, на те места, на которые "дачники" претендуют. "Дачники" невероятно хороши в атаке, у них одна из самых высоких результативностей в лиге, они чаще всех бьют по воротам, больше всех контролируют мяч и в отличии от многих своих соперников не заточены под одного игрока, без которого все это пропадает.



"Бараны" же полная противоположность своему сопернику и выделяются, в первую очередь, лучшей в лиге обороной. Уже пять матчей подряд они не пропускают, просто невероятный показатель. "Дерби" обладает очень сильной и хорошо укомплектованной обоймой игроков, но даже им будет трудно безболезненно перенести такие кадровые потери, какие они имеют сейчас. Мне кажется, что в этом матче прервутся обе серии "баранов" и победная и "сухая", если "дачники" продолжат действовать в своем стиле, то от такого упорства может треснуть по швам даже самая крепкая оборона.

Прогноз: 2-1

17.12.2016 10:00

"Лидс" продолжает побеждать и отрезок из очень сложных матче пока проходит уверенно. Попытка сыграть против "Рединга" от обороны удалась на все сто, хоть и попортила нервы болельщикам хозяев. Команда Гарри Монка продолжает держаться среди лидеров, но упрочить свое положение не выходит, так как их преследователи тоже допускают очень мало осечек.



"Пчёлы" потихоньку приходят в себя, и мы видим, что поражение от "Норвича" не слишком сильно отразилось на команде. Победа, одержанная над "Бристолем" должна прибавить гостям уверенности в своих силах. "Пчёлы" на выезде играют не лучшим образом, а нынешний "Лидс" самый серьезный их соперник за последнее время, успех гостей в там матче вызывает большие сомнения, но если они и проиграют, то сделают это не так безропотно, как в матче с "канарейками".

Прогноз: 2-1

17.12.2016 10:00

"Бристоль" продолжает выглядеть очень невнятно, и сейчас эта команда по уровню игры ближе к аутсайдерам чемпионата, чем к твердым середнякам, среди которых она и находится. Если бы не тот очковый задел, который был добыт в начале сезона, то они, вероятно, боролись бы сейчас за выживание.



"Престон" сейчас выглядит неплохо, а порой, как в первом тайме против "Ноттингема", даже отлично. Среди середняков чемпионата именно "Престон" наиболее стабилен и близок к тому, чтобы хоть на что-то претендовать. В свете абсолютного разочарования, которое дарит "Бристоль" своим болельщикам, я бы рискнул и сделал здесь выбор в пользу "Престона".

Прогноз: 0-1

17.12.2016 10:00

Такое ощущение, что после той оплеухи, которую им устроили "бараны" в прошлом туре. Первый тайм матча с "Престоном" они провалили и выглядели очень блекло. Тем не менее, во втором тайме "лесники" смогли прибавить и едва не вырвали победу.



После матча с "Фулхэмом" ожидал от "волков" большего, но, увы они не смогли одолеть "Кардифф" и даже пропустили их вперед себя в турнирной таблице. Из их последней игры можно вынести очень мало полезных и конструктивных моментов. Как фаворита я выделил бы здесь хозяев, которые потенциально сильнее и находятся в лучшей форме. Обе команды обладают не очень надежной защитой и хорошей атакой, этот матч может подарить нам немало голов.

Прогноз: 2-1

17.12.2016 10:00

В матчах с тремя конкурентами "Рединг" одержал всего лишь одно победу и два раза был бит. Сейчас им будет противостоять хорошо организованный, но все же гораздо меньшего калибра соперник. Даже последние неудачи не смогли сбросить "Рединг" с третьего места, но осечка еще и здесь уж точно это сделает. Достаточно интересный матч, команд с разных полюсов турнирной таблицы, в котором, не смотря на это, трудно выделить фаворита.



"Бродяги" прилично подтянули игру в атаке, но оборона все равно осталась на уровне аутсайдера, в таком состоянии выступить против "Рединга" и не пропустить задача почти нереальная. В то же время атакующему звену хозяев тоже найдется, чем ответить.

Прогноз: 1-1

17.12.2016 12:30

На мой взгляд, "Бирмингем" совершил огромную глупость. Уход Гарри Ровета стал громом среди ясного неба в Чемпионшипе. Пока неизвестно, с чем связан его уход, но это и не важно. Важно то, что "синие" были его детищем, тренерской командой, которая была собрана по винтику после всех передряг, в которые её втянуло нерадивое руководство. И именно в тот момент, когда все стало более-менее складываться руководители снова "отличились". Приход Джанфранко Дзолы это, безусловно, новая страница в истории клуба, но станет ли она золотой, или хотя-бы бронзовой?



"Брайтон" продлил свою беспроигрышную серию, не позволил "Ньюкаслу" оторваться, и укрепил свои позиции. Все это было сделано на фоне достаточно яркой игры с "Блэкберном", которая не стала для "чаек" легкой прогулкой, но и не слишком их напрягла. Сейчас для них подоспел подарок судьбы, весьма серьезный противник попал в эру перестройки и сменил наставника. Такие изменения будут на руку "чайкам" которые и классом повыше и должны воспользоваться всей этой неразберихой.

Прогноз: 0-1

18.12.2016 07:00

Обе команды в прошлом туре могли рассчитывать на большее. Особенно это касается "рейнджеров", которые весь матч давили "Дерби", но умудрились пропустить гол в самом конце встречи, тем самым лишив себя заслуженного очка.



"Астон Вилла" не смогла реализовать свой план на игру в матче с "Норвичем", это и вылилось в обидное поражение, которое не позволило им приблизиться к заветной шестерке. "КПР" проиграл уже четыре матча подряд, "Астон Вилла" те же четыре матча не может выиграть на выезде, кто же из них прервет свою серию? Я думаю, что это удастся хозяевам, пусть они и не одержат победу, но за ничью могут зацепиться.

Прогноз: 0-0