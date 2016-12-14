Дежа-вю "Арсенала" и "Барселоны": анализ жеребьевки ЛЧ

Soccer365.ru предлагает вашему вниманию свой взгляд на сформированные накануне пары в самом престижном европейском клубном турнире.



Фото: iFootball.pro

Поговорили о Лиге Европы, но пора бы и о главном. Турнире, конечно. В Лиге чемпионов число участников не столь внушительное – оставшихся команд уже 16 – но и качество спортивного Зрелища здесь, как известно, несоизмеримо выше. Первые матчи сможем увидеть на день, который у людей разного пола вызывает не менее разные ассоциации и чувства. 14-го февраля встретятся:"Бенфика" — "Боруссия" Дортмунд"ПСЖ" — "Барселона"Уже на следующий день, 15-го февраля, в бой вступят еще две пары:"Реал" — "Наполи""Бавария" — "Арсенал"Через неделю, 21-го февраля, за свое право выйти в 1/4 финала посоревнуются:"Манчестер Сити" — "Монако""Байер" — "Атлетико"Наконец, 22-го февраля сыграют:"Порту" — "Ювентус""Севилья" — "Лестер"Ответные матчи себя ждать не заставят – 7-го, 8-го марта, 14-го и 15-го марта.В отличие от многих специалистов, коллег и некоторых букмекеров позволим себе не согласиться с оценкой шансов участников этой пары. Ввиду, на наш взгляд, объективных причин, в этой дуэли есть не столь явный, но – клуб-фаворит. И это коллектив Томаса Тухеля.Победа в противостоянии с мадридским "Реалом" в очень сильной группе случайным достижением быть никак не может, кроме того, "черно-желтые" обладают явственно куда более мощным подбором исполнителей практически на каждой позиции. Наконец, в контексте двухматчевого противостояния для "Боруссии" важен факт проведения второй игры на своей арене.Шансы команд (здесь и далее – наш прогноз в процентном соотношении): 45-55Перед началом сезона главной целью ПСЖ была объявлена победа, конечно же, в ЛЧ. Очень похоже, что испанский наставник Унаи Эмери героем парижского романа стать просто не в состоянии. И не потому, что бывший наставник "Севильи" – слабый тренер. Просто в соперники его клубу выпал, пожалуй, самый "неудобоваримый" вариант! А также команда, с которой ПСЖ, начиная с 2013-го года, играл в ЛЧ уже шесть раз.В сравнении с "Барселоной", которая выглядит уверенным в себе гроссмейстером, Париж – талантливый, но все еще сырой шахматист с отличными, но лишь задатками. Более того, позиции самого Эмери внутри клуба не самые прочные, и если Унаи не даст результата в Лиге 1 (считай – не вернет первую строчку, оторвавшись на безопасное расстояние), до дуэли с "Кулес" Эмери на скамейке парижан просто не "доживет".Шансы команд: 40-60Когда действующий победитель турнира занял вторую позицию в группе, насторожиться поклонникам команды было от чего. Вместо того чтобы получить максимально приемлемого, из команд "второго эшелона" лучших из лучших, соперника, "Сливочные" рисковали попасть на "Арсенал" или "Ювентус". И – усложнить себе жизнь крайне неприятной необходимостью "рвать жилы" уже в первом раунде плей-офф. Но, обошлось, ибо сейчас с уверенностью можно сказать следующее: "Реалу" со жребием повезло."Наполи" хорош для противостояний с крепкими середняками и даже командами уровня чуть выше этого самого среднего, но при этом "Партенопеи" явно не дотягивают до ранга "топ". А для того чтобы прыгнуть выше головы разок-второй в таких матчах в длинном сезоне, у неаполитанцев нет ни кадровых ресурсов, ни тактического гения у тренерского штаба – вы верите в то, что Маурицио Сарри предложит Зинедину Зидану сложную головоломку, а не, к примеру, лишь местами усложненный сканворд?..Шансы команд: 65-35После того, как родному клубу Тьерри Анри досталась "Бавария", многолетний наставник команды наверняка в сердцах воскликнул что-то вроде "…И на кой то первое место нам далось?!.." Действительно, усилия "Арсенала" по завоеванию первой позиции в группе во избежание встречи с более серьезным противником были, по сути, напрасными.Но посыпать голову пеплом Арсену Венгеру и компании не стоит, как минимум, по нескольким причинам. Да, потенциально "Бавария" – едва ли не главный фаворит соревнования. Но при этом ныне мотор немецкой машины явно барахлит, и сам "Арсенал" выглядит куда увереннее, чем визави. И да, до февраля далековато, но в сравнении с предыдущими годами (когда "Канониры" трижды вылетали от "Байерна" на этой стадии) "Арсенал" слабее не стал. По "Баварии" же (сравнивая Мюнхен сегодняшний с командой прошлого сезона) как раз есть вопросы. В конце концов, уроки, полученные Венгером в предыдущие годы, бесследно пройти не могли. А там, глядишь, и смогут "Канониры" не вылететь из ЛЧ на стадии 1/8-й финала в седьмой раз кряду, написав новую серию "удивительной стабильности"!.. Словом, здесь – абсолютное равенство, и никак не иначе.Шансы команд: 50-50Если бы команды Хосепа Гвардиолы и Леонардо Жардима выяснили сильнейшего, скажем, дня через два, мы бы получили сильнейшую интригу в противостоянии. Ввиду хотя бы того, что номинально более сильный, клуб-представитель Англии, ныне явно "пробуксовует" и пребывает в поиске своей игры. Тогда как оппонент из зажиточного княжества, очень похоже, взобрался если не на пик своих возможностей, то "восседает" где-то рядом.Но шансов на то, что в феврале увидим другую картину – уйма, а потому спуститься с небес на грешную землю поклонникам "Монако" все же придется. Да, чтобы "Горожане" не явили собой домик из картона, Хосепу еще предстоит сильно потрудиться над тем, чтобы организовать игру своего коллектива в защите. Слабые стороны вратаря Клаудио Браво могут быть нивелированы его взаимодействием с парой центральных беков, но пока здесь и близко нет ни стабильности, ни целостности. Гвардиолу сложно назвать большим асом по делу организации классических конструкций в "тылу", но переиграть "Монако" за счет, как минимум, более высокого класса и опыта игроков, у МС получится.Шансы команд: 55-45Еще одна встреча старых знакомцев сулит новую неудачу тому же, проигравшему в паре ранее, клубу. Очень похоже, что тот "Байер" образца февраля-марта 2015-го года, был явно сильнее своего будущего "наследника". Как минимум по причине безалаберной игры в обороне сегодняшних "Фармацевтов" практически с начала текущего сезона.Да, в рамках группового этапа Лиги чемпионов "Аптекари" съели всего четыре пилюли, но эта статистика обманчива – в данном случае это скорее соперники случайно упустили свое, чем оборона "Байера" честно отработала свой хлеб. 21 гол в 14-ти матчах в Бундеслиге – вот более емкая картина возможностей сегодняшней обороны немецкого клуба. Для "Атлетико" же команды, которые небрежны у своих ворот – сладкие булочки, "Индейцы" таковыми запивают свой утренний чай…Шансы команд: 40-60По окончании жеребьевки наставник "Старой синьоры" Массимилиано Аллегри призывал не играть в дипломатию, и назвал "Порту" серьезным противником. Но если таки отбросить правила хорошего тона то, по сути, своего соперника "Зебры" должны если не выносить вперед ногами в двух матчах, то просто уверенно обыгрывать с разницей не в один мяч.О силе "Ювентуса" в контексте противостояния за первенство в этой паре говорить не приходится – это само собой разумеющаяся константа. А вот "Порту" в результате хотя бы непродуманной летней трансферной кампании заметно сдал в длине скамейки запасных. Стартовый состав команды из-за этого практически не изменился. На некоторых позициях у ведущих игроков просто нет достойной замены. В частности, огромные проблемы имеются на флангах обороны. Обольщаться по поводу выхода "Драконов" в 1/8 финала не приходится хотя бы по причине, мягко говоря, далеко не самого сильного квартета, в котором играла команда тренера Нуно Эшпирито Санту.Шансы команд: 35-65Пожалуй, самое ровное, из числа команд, не представляющих топ-уровень, противостояние на стадии. Интеллигентный и сдержанный итальянец Клаудио Раньери против взбалмошного, экспрессивного и эмоционального аргентинца Хорхе Сампаоли – чья возьмет?..К слову, выбор в пользу достаточно явного (пусть и не "однокалиточного") фаворитизма испанского полпреда в этой паре теми, кто рискует своими деньгами, также весьма, как минимум, спорный. Так, по подбору исполнителей "Лисы" идеальному клубу для Лиги Европы никак не уступают. Опыт коллективов в Лиге чемпионов говорит в пользу "Севильи", но "победа" в данной "номинации" точно не разгромная, а кроме того, после шести проведенных матчей на этапе группового раунда "Лестер" явно стал богаче на знания и ощущения в самом престижном европейском клубном турнире. Словом, скучно не будет – будет зажигательно интересно!..Шансы команд: 50-50